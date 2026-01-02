CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu

FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu

FIFA HAKEMİ: Halil Umut Meler, Gamze Durmuş Pakkan, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Ozan Ergün, Melek Dakan, Asen Albayrak ve Hatice Aydın.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu

FIFA HAKEMİ: Halil Umut Meler, Gamze Durmuş Pakkan, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Ozan Ergün, Melek Dakan, Asen Albayrak ve Hatice Aydın.

FIFA YARDIMCI HAKEMLERİ:

Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Anıl Usta, Fukan Ürün, Murat Tuğberk Curbay, Bersan Duran, Gökhan Barcın, Murat Altan, Arzu Görgün, Merve Turan, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa.

FIFA VİDEO YARDIMCI HAKEM:

Onur Özütoprak, Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan ve Ömer Faruk Turtay

F.Bahçe'ye Premier Lig'den sürpriz stoper!
G.Saraylı taraftarların yeni yıl hediyesi 'Salah'!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Hizmetin değil sefanın peşindeler: CHP’li başkan sevgilisiyle tatilde Avcılar Belediyesi 43 bin şişe içki derdinde
Cimbom'da son çare Ugarte!
El Karouani transferine Amrabat freni!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
M. City liderlik yolunda fırsat tepti! M. City liderlik yolunda fırsat tepti! 01:21
Anfield'da sessiz gece! Anfield'da sessiz gece! 01:21
M. City liderlik yolunda fırsat tepti! M. City liderlik yolunda fırsat tepti! 01:19
Anfield'da sessiz gece! Anfield'da sessiz gece! 01:13
Portekiz basınından Beşiktaş ve Rafa Silva iddiası! Portekiz basınından Beşiktaş ve Rafa Silva iddiası! 00:33
Krunic'ten F.Bahçe için olay sözler! Krunic'ten F.Bahçe için olay sözler! 00:33
Daha Eski
Mert Hakan: Hakkınızı helal edin! Mert Hakan: Hakkınızı helal edin! 00:33
F.Bahçe'nin yıldızına Serie A'dan 4 talip birden! F.Bahçe'nin yıldızına Serie A'dan 4 talip birden! 00:33
Beşiktaş'ın Vina'da üzen haber! Beşiktaş'ın Vina'da üzen haber! 00:33
F.Bahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip! F.Bahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip! 00:33
Talisca'nın son durumu belli oldu! İşte dönüş tarihi Talisca'nın son durumu belli oldu! İşte dönüş tarihi 00:33
F.Bahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! F.Bahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! 00:33