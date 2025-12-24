CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kamerun-Gabon CANLI YAYIN: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Afrika futbolunun iki komşu ve dişli rakibi Kamerun ile Gabon, AFCON 2025 F Grubu’ndaki açılış maçında kozlarını paylaşıyor. Turnuva öncesi teknik direktör değişikliği ve André Onana ile Vincent Aboubakar gibi yıldızların kadro dışı kalmasıyla çalkantılı bir süreçten geçen Kamerun, tüm bu kaosa rağmen teknik adam Rigobert Song liderliğinde sahaya favori olarak çıkıyor. Diğer yanda ise Galatasaraylı Mario Lemina’nın maestrosu olduğu Gabon, rakibindeki istikrarsızlığı fırsat bilerek mücadeleden galibiyetle çıkmayı hedefliyor. Peki Kamerun-Gabon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 14:42 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 14:46
Kamerun-Gabon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fas'ın Agadir kentindeki Adrar Stadyumu, Afrika Kupası'nın en dramatik hikayelerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Beş şampiyonlukla kıtanın en başarılı takımlarından biri olan Kamerun, saha dışındaki tartışmaların gölgesinde Gabon karşısında yeni bir sayfa açmak istiyor. Teknik direktör Rigobert Song yönetimindeki Kamerun, kadrodaki büyük eksiklere rağmen Carlos Baleba ve Frank Magri gibi yükselen değerleriyle turnuvaya iddialı bir giriş yapma peşinde. Ancak karşılarında, son yıllarda büyük takımlara karşı kurduğu sert savunma ve keskin kontra ataklarla tanınan bir Gabon var. Denis Bouanga'nın patlayıcı hızı ve Lemina'nın orta sahadaki liderliğiyle Gabon, Kamerun'un kupa tarihindeki dominant yapısına son verip grupta liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor. İşte Kamerun-Gabon maçı detayları...

Kamerun-Gabon MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kamerun-Gabon maçı, 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Kamerun-Gabon maçı detayları!

Kamerun-Gabon MAÇI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nun ilk haftasında oynanacak Kamerun-Gabon maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kamerun-Gabon MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kamerun: Epassy; Tchamadeu, Wooh, Boyomo, Tolo; Onana, Baleba; Mbeumo, Dina Ebimbe, Nkoudou; Magri

Gabon: Mbaba; Oyono, Ecuele Manga, Appindangoye, Ekomie; Ndong, Lemina; Boaunga, Kanga, Allevinah; Openda

