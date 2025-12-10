Yayıncı kuruluşa soracağız

Yayıncı kuruluştaki hakem kararlarıyla ilgili yapılan yorumlara da tepki gösteren İbrahim Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Medyadakiler ahlak sınırlarını zorlayıcı yorumlar yapıyorlar. Yayıncı kuruluşumuz var orada yayın yapanlar güç devşirmesi yapıyor. Aynı pozisyonlarla ilgili söylediklerine bakın. Onları da uyardım. Gereğini yapmazlarsa, bunun sonunda ebediyen yayın hakkı onların değil. Önümüzde ihale var, hesabını soracağız. Anadolu takımlarını küçümseyerek yorumlar yapmasınlar adil ve adaletli olsunlar. Ünlü eski hakemimiz yorum yapıyor aynı program içinde 2 aynı pozisyonu yorumluyor. Ne oluyorsa, telefon mu geliyor? Aynı program içinde 'böyle olmamıştı, şöyle olmuştu' diyor."

HAKEM SONUCA ETKİ ETMEDİ!

Futbol ailesi destek vermesi gerekirken kişisel çıkarlarla bunlara köstek olmanın Türk futbolunun geleceği açısından hayırlı olacağını düşünmüyorum. Talihsiz açıklamalar. Hakem Trabzon bölgesi hakemi. Maçın berabere bitmesi için uğraşmış. Yorumcular bunu söyleyebilir, kıbleleri kiminin belli değil ama yöneticilerin bu konuşmalara dikkat etmesi lazım. O maçta, maç hakemi maçın sonucuna etki etmedi. Bu cümleler Türk futboluna katkı sağlamaz.