Tutmazsa GS’liyim

Futbolda bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan isimlerden biri FenerbahçeliMert Hakan Yandaş idi. Rapora göre, Yandaş Diken'e 4 milyon 453 bin TL göndermişti. Yandaş'ın Ersen Dikmen ile WhatsApp konuşmaları arasında dikkat çeken söylemler görüldü. 2 Mayıs 2025 tarihinde yine bahis için yoğun muhabbettin döndüğü ve para transferinin gerçekleştiği konuşmada Yandaş'ın iddia için "Tutmazsa silmezsem iddiayı insan değilim. GS'liyim, göreceksin" dediği görüldü. Dikmen cevap olarak "Geç" dediği buna karşılık Yandış'ın tekrardan "GS'liyim diyorum" cevabı verdiği görüldü.