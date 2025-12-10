CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Tutmazsa GS’liyim

Tutmazsa GS’liyim

Fenerbahçe’nin kaptanı Mert Hakan Yandaş: İddaa tutmazsa GS’liyim

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Tutmazsa GS’liyim
Futbolda bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan isimlerden biri Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş idi. Rapora göre, Yandaş Diken'e 4 milyon 453 bin TL göndermişti. Yandaş'ın Ersen Dikmen ile WhatsApp konuşmaları arasında dikkat çeken söylemler görüldü. 2 Mayıs 2025 tarihinde yine bahis için yoğun muhabbettin döndüğü ve para transferinin gerçekleştiği konuşmada Yandaş'ın iddia için "Tutmazsa silmezsem iddiayı insan değilim. GS'liyim, göreceksin" dediği görüldü. Dikmen cevap olarak "Geç" dediği buna karşılık Yandış'ın tekrardan "GS'liyim diyorum" cevabı verdiği görüldü.
