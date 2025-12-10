CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Skandallar bitmiyor

Skandallar bitmiyor

Bahis depreminde 4'ü üst klasman hakemi, olmak üzere 22 hakemle, 22 futbolcu PFDK'ye sevk edildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Skandallar bitmiyor

Türk futbolunda milat olan bahis depreminde skandallar artarak büyüyor. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 22 hakem ile 10 Kasım'da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen bin 24 futbolcunun haricinde sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen ve incelemesi devam eden 47 futbolcudan 27'sini PFDK'ye sevk etti.

ÜST KLASMANDAN 2 HAKEM, 2 YARDIMCI

TFF'den yapılan açıklamaya göre; federasyon tarafından yürütülen operasyonda PFDK'ye sevk edilen 152 hakem haricinde yeni gelen belgeler doğrultusunda yapılan ilave soruşturma kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 22 hakem disipline sevk edildi. Disipline sevk edilen hakemler arasında üst klasman hakemleri Fevzi Erdem Albaş, Furkan Aksuoğlu ile üst klasman yardımcı hakemleri Deniz Caner Özaral ve Mustafa Güçer de yer aldı. PFDK'nin verdiği cezaya itiraz etmeyen 82 hakem ile itirazları reddedilerek cezaları kesinleşen 67 hakemin kariyeri sona ermişti.

EYÜP'TEN KALECİ CENGİZ ALP PFDK'DA

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 27 futbolcuyu da tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF'den yapılan açıklamaya göre; 10 Kasım'da PFDK'ye sevk edilen bin 24 futbolcunun haricinde sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen ve incelemesi devam eden 47 futbolcudan 27'sinin PFDK'ye sevk edilmesine karar verildi. Süper Lig'den 1, 1. Lig'den 3, 2. Lig'den 6 ve 3. Lig'den 17 futbolcu PFDK'ye sevk edildi.

20 FUTBOLCU İÇİN CEVAP BEKLENİYOR

Soruşturması devam eden 20 futbolcu hakkında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yazının cevabının beklendiği ve gelecek cevaplar doğrultusunda disiplin sevk sürecinin tamamlanacağı aktarıldı.

SON DAKİKA
