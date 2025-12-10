Derbide serzenişte bulunması gereken Fenerbahçe

İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe -Galatasaray derbisindeki hakem kararlarının sarı-kırmızılıların aksine sarı- lacivertliler aleyhine olduğunu savundu. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile derbiden sonra görüştüklerini anlatan Hacıosmanoğlu, "Galatasaray kulüp başkanımız ve başkanvekilimiz geldiler, görüştük. Dursun abi diyorum, Abdullah kardeşimize kardeşim diyorum. Mutlu bir şekilde buradan ayrıldılar. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Maçta bir pozisyon var; hakem sarı kartı göstermemiş. Orada serzenişte bulunması gereken bana göre Fenerbahçe. Sekiz kişiyle atak yaparken hakem oyunu durdurup yerde yatan oyuncunun yanına gitti. Sonucu etkileyecek çok fazla şey gördük. Bu işten en muzdarip kulüp başkanı benim. Hakem maç sonuna etki etmemiş. Ama algı ve yönlendirmeyle Türk futboluna iş yaptırılmayacağını kulüplerin bilmesi lazım. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Konuşma içinde söylediğim gibi biz, doğruları yapmakla yükümlüyüz. Allah bize, yanlış yapmayı nasip etmesin" dedi.

OKAN BURUK'A CEVAP VERDİ

Galatasaray'ın hocası, 'Arda Kardeşler'in günahı neydi' diyor. 'Onun hakemliği bitti, Yasin Kol'un bitmedi' diyor. Onların pozisyonları bir değil. Bu konulara MHK karar veriyor ama geçen sene Beşiktaş- Galatasaray maçında Arda Kardeşler'in hakemliği benim için bitmişti zaten. Bu konuşmalara girmenin futbola hiçbir faydası yok. Kulüplerle dostluklarımız bakidir. Düşmanlığımız yok öyle bir şansımız da yok.

G.SARAY'A SESLENİYORUM: EŞİTİZ

Galatasaray camiasının sağduyulu insanlarına sesleniyorum, onlara saygı duyuyorum, taraftarlara da çok saygı duyuyorum. Olimpiyatta bizi ayakta alkışladıklarını da unutmuyorum. O gün nasılsak bugün de aynıyız. Herkese eşit mesafedeyiz, bu sözü verdik. Bunu yerine getiremezsek bu koltuklarda oturmayız."

BENİM MONACO'DA OLMAM LAZIMDI

Hacıosmanoğlu: Bugün burada Galatasaray'dan bahsettik. Şampiyonlar Ligi'nde maçları var. İnsanlar diyebilir, 'maç öncesinde neden kulüp ismi verdiniz' diye. Kamuoyunun bilmesinde fayda var. Dünya Kupası'na 24 sene sonra katılmaya yaklaşmışken, o duyguları, bu açıklamalardan dolayı yaşayamadım. Bugün Monaco'da olmam gerekiyordu. Dursun abinin eşi, eşimi davet etmişti. Ben de davetliydim. Bu açıklamaların kendilerine de Türk futboluna da faydası yok.

OPERASYONLAR TAM GAZ SÜRECEK

Bahis operasyonunun artarak devam edeceğini anlatan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, şunları aktardı: Makam mevki bizim için önemli değil. Kurullarımızda çalışıyorsa bunu yapanlar, onları da sevk edeceğiz. Bunun bir sırası var. Bakanlık üzerinden Spor Toto'dan alıyoruz. Görev tanısı ne olursa olsun bizi ilgilendirmiyor. Federasyon uhdesindeki görevine bakıyoruz. Gözlemci, temsilci, antrenör, masör, menajer olan etabın bilgileri henüz gelmedi. Gelince sevklerin nasıl yapılacağını hep beraber göreceğiz.