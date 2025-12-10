Bizimle kuzu gibi kameralarda aslan yavrusu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da önemli açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası kura çekimi nedeniyle ABD'de bulundukları dönemde yaşananları üzülerek takip ettiklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, "Orada Allah'ın yardımıyla çekmiş olduğumuz kurada gruplardan rahat çıkabileceğimiz takımlar geldi. Üzüntümüz; dünyanın öteki ucunda biz bu milli duyguları yaşarken Türkiye'de kişisel hesaplar peşinde koşanlar milli duyguları yaşayamamamıza sebep oldular" dedi. Kulüplerin kendilerini eski yönetimlerle karıştırmaması gerektiğinin altını çizen Hacıosmanoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim, 'bu camia güçlü, şu güçlü, iyi geçinelim, 3 gün fazla kalalım' düşüncemiz hiç olmadı, olmazda.

REZİL KARARLAR ALINDI

Yıllardır Türk futbolunun sorunları kapı arkasına süpürüldü. Burada öyle rezil kararlar alındı, öyle suçlar örtbas edildi ki, geldiğimiz noktada bunların tüm sorumlusu bu iradesizliktir. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. İradesi, Türk futbolunun temizlenmesi adına. Biz sportif cezalar veriyoruz. Akın Gürlek'e teşekkür ediyorum; cesur, cesaretli, titiz şekilde Türk futbolunu bataklıktan kurtarma mücadelesinden dolayı." Hacıosmanoğlu "Konuşmalarınızda hangi kulübü kastediyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bizimle konuşurken insanlar kuzu gibi karşımızda dostluk mesajları veriyorlar. Abi-kardeş diyoruz, beraber hizmet edeceğiz Türk futboluna diyoruz. Kameraları görünce aslan yavrusu kesiliyorlar. Elbette bizim de vereceğimiz bir cevap var."

PANİK HAVASI ESİYOR

Hacıosmanoğlu, bahis operasyonlarının bazı kesimlerin rahatsız olduğunu ve panik yaşadıklarını söyledi. Panik havasının, bu kesimlerin açıklamalarına ve tavırlarına yansıdığını anlatan Hacıosmanoğlu, şunları aktardı: "Üzülerek görüyorum ki, futbol ailesi içinde operasyonlar derinleştikçe panik havası esmeye başlıyor. Bunu da yüce Türk milleti görüyor. Konuşmalara, tavırlara yansıyor. Ne yansırsa yansısın, girdiğimiz bu yolda tırnak kadar müsamaha göstermeyeceğiz. Bu süreç kesintiye uğradığı ve engellemeler söz konusu olduğu zaman, inanın buna taviz vermeden koltuklardan kalkarız."

TRAVMA YAŞIYORLAR

Hacıosmanoğlu, temizlik harekatının hakemler üzerinde olumsuz etki ettiğini buna karşın son dönemde eskiye göre daha iyi maçlar yönetildiğini vurguladı. Bahis soruşturmasının ardından hakemlerin travma yaşadığını söyleyen Hacıosmanoğlu şunları kaydetti: "Türk futbolunda bu temizlik harekatı başladıktan sonra hakemler büyük travmaya uğradı. 150'ydi, bugün 22 tedbirli daha sevk edildi. Son 2 haftada insanlar şikayette bulunuyor ama 3-4 haftadır hakemler iyi maç yönetiyor.

VAR HATASI OLAMAZ

Ben insan hatalarını kabul ediyorum, VAR'ı etmiyorum dedim. VAR'da sağlıklı karar vermek zorundasınız dedim. Kulüp başkanları federasyona gelecek elbette. Biz seçildiğimiz gün kapımızı açtık. Şeffaf, adil olacağız dedik. Sadece profesyonel kulüp başkanları değil amatörler de dahil. Sabah 9-5 mesai yapıyoruz. Arayan buyursun gelsin dedik.