CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bizimle kuzu gibi kameralarda aslan yavrusu

Bizimle kuzu gibi kameralarda aslan yavrusu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da basın toplantısı düzenledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bizimle kuzu gibi kameralarda aslan yavrusu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da önemli açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası kura çekimi nedeniyle ABD'de bulundukları dönemde yaşananları üzülerek takip ettiklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, "Orada Allah'ın yardımıyla çekmiş olduğumuz kurada gruplardan rahat çıkabileceğimiz takımlar geldi. Üzüntümüz; dünyanın öteki ucunda biz bu milli duyguları yaşarken Türkiye'de kişisel hesaplar peşinde koşanlar milli duyguları yaşayamamamıza sebep oldular" dedi. Kulüplerin kendilerini eski yönetimlerle karıştırmaması gerektiğinin altını çizen Hacıosmanoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim, 'bu camia güçlü, şu güçlü, iyi geçinelim, 3 gün fazla kalalım' düşüncemiz hiç olmadı, olmazda.

REZİL KARARLAR ALINDI

Yıllardır Türk futbolunun sorunları kapı arkasına süpürüldü. Burada öyle rezil kararlar alındı, öyle suçlar örtbas edildi ki, geldiğimiz noktada bunların tüm sorumlusu bu iradesizliktir. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. İradesi, Türk futbolunun temizlenmesi adına. Biz sportif cezalar veriyoruz. Akın Gürlek'e teşekkür ediyorum; cesur, cesaretli, titiz şekilde Türk futbolunu bataklıktan kurtarma mücadelesinden dolayı." Hacıosmanoğlu "Konuşmalarınızda hangi kulübü kastediyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bizimle konuşurken insanlar kuzu gibi karşımızda dostluk mesajları veriyorlar. Abi-kardeş diyoruz, beraber hizmet edeceğiz Türk futboluna diyoruz. Kameraları görünce aslan yavrusu kesiliyorlar. Elbette bizim de vereceğimiz bir cevap var."

PANİK HAVASI ESİYOR

Hacıosmanoğlu, bahis operasyonlarının bazı kesimlerin rahatsız olduğunu ve panik yaşadıklarını söyledi. Panik havasının, bu kesimlerin açıklamalarına ve tavırlarına yansıdığını anlatan Hacıosmanoğlu, şunları aktardı: "Üzülerek görüyorum ki, futbol ailesi içinde operasyonlar derinleştikçe panik havası esmeye başlıyor. Bunu da yüce Türk milleti görüyor. Konuşmalara, tavırlara yansıyor. Ne yansırsa yansısın, girdiğimiz bu yolda tırnak kadar müsamaha göstermeyeceğiz. Bu süreç kesintiye uğradığı ve engellemeler söz konusu olduğu zaman, inanın buna taviz vermeden koltuklardan kalkarız."

TRAVMA YAŞIYORLAR

Hacıosmanoğlu, temizlik harekatının hakemler üzerinde olumsuz etki ettiğini buna karşın son dönemde eskiye göre daha iyi maçlar yönetildiğini vurguladı. Bahis soruşturmasının ardından hakemlerin travma yaşadığını söyleyen Hacıosmanoğlu şunları kaydetti: "Türk futbolunda bu temizlik harekatı başladıktan sonra hakemler büyük travmaya uğradı. 150'ydi, bugün 22 tedbirli daha sevk edildi. Son 2 haftada insanlar şikayette bulunuyor ama 3-4 haftadır hakemler iyi maç yönetiyor.

VAR HATASI OLAMAZ

Ben insan hatalarını kabul ediyorum, VAR'ı etmiyorum dedim. VAR'da sağlıklı karar vermek zorundasınız dedim. Kulüp başkanları federasyona gelecek elbette. Biz seçildiğimiz gün kapımızı açtık. Şeffaf, adil olacağız dedik. Sadece profesyonel kulüp başkanları değil amatörler de dahil. Sabah 9-5 mesai yapıyoruz. Arayan buyursun gelsin dedik.

G.Saray'ın stoperi İsviçre'den gelecek!
REKLAM - TÜRK TELEKOM
DİĞER
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş aynı yıldızın peşinde! Bomba transfer hamlesi...
Son dakika: Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı
Hakan transferde son noktayı koydu!
F.Bahçe'de sol stoper hedefi: Tedesco onu istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bu takıma 2. yarıda ne oldu! Bu takıma 2. yarıda ne oldu! 02:00
Atletico Madrid rahat kazandı Atletico Madrid rahat kazandı 01:58
Gençler farklı kaybetti: 5-0 Gençler farklı kaybetti: 5-0 01:57
Sakata geldik Sakata geldik 01:56
Galatasaray'a yakışmadı Galatasaray'a yakışmadı 01:49
Dar kadronun sıkıntısı Dar kadronun sıkıntısı 01:48
Daha Eski
İdeal kadroyla sahada İdeal kadroyla sahada 01:47
Gel de yanma Gel de yanma 01:46
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır sözleri! Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır sözleri! 01:43
G.Saray Fransa'da kayıp! G.Saray Fransa'da kayıp! 01:43
Cimbom'dan üst üste 2. yenilgi! Cimbom'dan üst üste 2. yenilgi! 01:43
G.Saray Monaco'ya kaybetti! İşte UEFA ülke puanımız G.Saray Monaco'ya kaybetti! İşte UEFA ülke puanımız 01:43