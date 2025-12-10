CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Hacıosmanoğlu: Herkes Trump’la fotoğraf çektirmeye gitti ama ben gitmedim. Benim Trump’ım Türkiye’de. Sayın Cumhurbaşkanımız. Onun izinden gidiyoruz

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
İbrahim Hacıosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden gittiğini söyledi. Erdoğan'ın Türk futbolunun temizliği için sonsuz irade gösterdiğini anlatan Hacıosmanoğlu, "Kura çekiminde herkes Donald Trump ile fotoğraf çektirmeye gitti. Ben de 'kimsenin yanına fotoğraf için gitmem, denk gelirse bakarız' dedim. Benim Trump'ım Türkiye'de. Sayın Cumhurbaşkanımız. Onun izinden gidiyoruz. Bu konuda da sonsuz iradesi var. Desteği bizim için çok önemli. Hiçbir illegal yola başvurmadık. Zaten çıldırarak başkanlıktan ayrıldım" dedi. Türk futbolundaki bahis operasyonunun dünyada takdir gördüğünü anlatan Hacıosmanoğlu, "Keşke herkesle otursak son 40 yılda Türk futbolunda yaşanan ahlaksızlıkları ortaya koysak ve tam manada temizlense. Başlattığımız hareket dünyada takdir görüyor. Birçok federasyon bu konuda bizden yardım istiyor. Bu dalga umut ediyorum buradan Avrupa'ya, Avrupa'dan da dünyaya dağılır. Dünya futbolunda temizlik hareketi başlatmış oluruz. Milyar dolarların döndüğü bir bahis düzeninden bahsediyoruz.

