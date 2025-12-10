Bahis için eylem planımız var

Çelik şunları söyledi: Bu bahis, sanal kumar meselesi bir pandemi halini almış durumda. Tabii ki bununla ilgili olarak bir eylem planımız var. En güçlü şekilde mücadele edeceğiz. Bu, toplumumuza dönük olarak yozlaşma, çürüme yaymaya çalışan - milli güvenlik problemi desek yeridir - aynı zamanda bir ahlak problemidir, toplumsal güvenlikle ve toplumun geleceği ile ilgili bir problemdir. Bugün, bunların elimizdeki cep telefonlarıyla birtakım teknolojik imkanlarla daha kolay ulaşılabilir olması tehdidin büyüklüğünü artırmaktadır.