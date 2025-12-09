Bugünkü maçlar | 9 Aralık Salı hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?

9 Aralık bugünkü maçlar futbolseverler tarafından büyük ilgiyle araştırılıyor. "Bugün maç var mı, hangi maç hangi kanalda?" sorularına yanıt arayanlar için günün karşılaşmaları netleşti. 9 Aralık bugün maç var mı, hangi maç saat kaçta ve hangi kanalda? sorularına yanıt arayan futbolseverler için günün maç takvimi belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde akşam saatlerinde birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanacak. Monaco-Galatasaray, Atalanta-Chelsea, Inter-Liverpool ve Barcelona-Frankfurt gibi önemli mücadeleler sporseverlerin gündeminde. Bugünkü maçların canlı yayın bilgileri ve yayıncı kanal detayları, güncel maç programı üzerinden takip edilebiliyor.
BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 ARALIK SALI
UEFA Şampiyonlar Ligi – Maç Programı
18:30 FC Kairat Almaty – Olympiacos Piraeus
20:45 Bayern Münih – Sporting Lisbon
23:00 Monaco – Galatasaray
23:00 Atalanta BC – Chelsea
23:00 Barcelona – Eintracht Frankfurt
23:00 Inter Milano – Liverpool
23:00 PSV Eindhoven – Atletico Madrid
23:00 Union Saint-Gilloise – Marsilya
23:00 Tottenham – SK Slavia Prag
Galatasaray maç günü paylaşımı
🏆 UEFA Şampiyonlar Ligi
🗓️ 6. Hafta
⚽ Monaco
📆 09.12.2025
⏰ 23.00
🏟️ Stade Louis II
📲 #ASMvGS #UCL pic.twitter.com/UbYN5RVvk6
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 8, 2025