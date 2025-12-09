Bugünkü maçlar | 9 Aralık Salı hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?

9 Aralık bugünkü maçlar futbolseverler tarafından büyük ilgiyle araştırılıyor. "Bugün maç var mı, hangi maç hangi kanalda?" sorularına yanıt arayanlar için günün karşılaşmaları netleşti. 9 Aralık bugün maç var mı, hangi maç saat kaçta ve hangi kanalda? sorularına yanıt arayan futbolseverler için günün maç takvimi belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde akşam saatlerinde birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanacak. Monaco-Galatasaray, Atalanta-Chelsea, Inter-Liverpool ve Barcelona-Frankfurt gibi önemli mücadeleler sporseverlerin gündeminde. Bugünkü maçların canlı yayın bilgileri ve yayıncı kanal detayları, güncel maç programı üzerinden takip edilebiliyor.

BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 ARALIK SALI

UEFA Şampiyonlar Ligi – Maç Programı

18:30 FC Kairat Almaty – Olympiacos Piraeus

20:45 Bayern Münih – Sporting Lisbon

23:00 Monaco – Galatasaray

23:00 Atalanta BC – Chelsea

23:00 Barcelona – Eintracht Frankfurt

23:00 Inter Milano – Liverpool

23:00 PSV Eindhoven – Atletico Madrid

23:00 Union Saint-Gilloise – Marsilya

23:00 Tottenham – SK Slavia Prag

Galatasaray maç günü paylaşımı