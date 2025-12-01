CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Şampiyon Flamengo

Şampiyon Flamengo

Güney Amerika futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Libertadores Kupası'nda Flamengo zafere ulaştı. Kırmızı- siyahlı takım finalde Palmeiras ile karşı karşıya geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şampiyon Flamengo

Güney Amerika futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Libertadores Kupası'nda Flamengo zafere ulaştı. Kırmızı- siyahlı takım finalde Palmeiras ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 67. dakikasında sahne alan Danilo, ağları havalandırarak Flamengo'yu şampiyonluğa ulaştırdı. Brezilya ekibi 1981, 2019 ve 2022'nin ardından kupayı 4'üncü kez müzesine götürerek tarihte bir ilki gerçekleştirdi.

Dev kupayı 3 kez kaldıran Palmeiras ise 4'üncü defa finalden eli boş ayrıldı.

F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco...
İşte Buruk'un Kadıköy planı!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
CHP'li İBB'ye operasyon bilgisini İmamoğlu'na sızdıran köstebek savcı deşifre oldu
F.Bahçe'de derbinin parolası: Kanatlar!
Özbek derbiye gidecek mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! 00:58
R. Madrid, Girona'ya diş geçiremedi! R. Madrid, Girona'ya diş geçiremedi! 00:58
Dev maçta kazanan Napoli! Dev maçta kazanan Napoli! 00:58
R. Madrid, Girona'ya diş geçiremedi! R. Madrid, Girona'ya diş geçiremedi! 00:57
Dev maçta kazanan Napoli! Dev maçta kazanan Napoli! 00:46
F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! 00:46
Daha Eski
Sergen Yalçın'dan transfer itirafı! Sergen Yalçın'dan transfer itirafı! 00:31
Beşiktaş'tan R. Silva ve transfer açıklaması! Beşiktaş'tan R. Silva ve transfer açıklaması! 00:31
F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco... F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco... 00:31
Kartal deplasmanda galip! Kartal deplasmanda galip! 00:31
VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon 00:31
Beşiktaş'ta sakatlık! Maça devam edemedi Beşiktaş'ta sakatlık! Maça devam edemedi 00:31