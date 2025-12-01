Şampiyon Flamengo

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Güney Amerika futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Libertadores Kupası'nda Flamengo zafere ulaştı. Kırmızı- siyahlı takım finalde Palmeiras ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 67. dakikasında sahne alan Danilo, ağları havalandırarak Flamengo'yu şampiyonluğa ulaştırdı. Brezilya ekibi 1981, 2019 ve 2022'nin ardından kupayı 4'üncü kez müzesine götürerek tarihte bir ilki gerçekleştirdi.

Dev kupayı 3 kez kaldıran Palmeiras ise 4'üncü defa finalden eli boş ayrıldı.