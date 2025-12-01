CANLI SKOR ANA SAYFA
Ligde istikrarsız sonuçlar alan Malatya Yeşilyurtspor zirveden uzaklaşıyor!

Ligde istikrarsız sonuçlar alan Malatya Yeşilyurtspor zirveden uzaklaşıyor!

Nesine 3. Lig 2. Grup’ta Malatya Yeşilyurt Spor, 11 maçta 11 puan toplayarak 13. sırada yer alıyor ve şampiyonluk umudu giderek azalıyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 10:31
Ligde istikrarsız sonuçlar alan Malatya Yeşilyurtspor zirveden uzaklaşıyor!

Nesine 3.Lig 2. Grupta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Spor, her hafta şampiyonluk hedefinden biraz daha uzaklaşıyor. Şu ana kadar oynadığı 11 maçta 11 puan toplayabilen takım, 13. sırada yer alıyor.

Sezona hızlı bir başlangıç yapan Malatya temsilcisi, şimdiye kadar oynadığı 11 maçta, 2 galibiyet yüzü gördü. 5 beraberlik ve 4 mağlubiyeti olan takımın şampiyonluk umudu gittikçe azaldı.

11 haftada 11 puan

Sezonun ilk maçında deplasmanda Suvermez Kapadokya Spor'u 3-1 yenerek lige 3 puanla giriş yapan Malatya Yeşilyurtspor, ikinci haftada kendi sahasında karşılaştığı Kırıkkale FK ile 2-2 kalarak ilk beraberliğini aldı.

Ligin üçüncü haftasında deplasmanda 12 Bingöl Spor'a 2-0 yenilerek ilk mağlubiyetini alan turuncu-yeşilli ekip dördüncü haftada evinde Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü ile 2-2 berabere kaldı.

Beşinci haftada deplasmanda Eti gübre Mazıdağı Fosfat Spor ile 1-1 beraberliği sürdüren Malatya temsilcisi, altıncı haftayı kendi sahasında Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü 0-0 skorla kapattı.

Yedinci haftada beraberlik serisini deplasmanda Diyarbekir Spor ile 2-2 sürdüren Malatya Yeşilyurtspor, sekizinci haftada evinde Karpedo Dondurma Kahramanmaraş'a 2-0 mağlup oldu.

Ligin dokuzuncu haftasında deplasmanda Niğde Belediye Spor'u 4-1 mağlup ederek ikinci galibiyetini alan turuncu-yeşilli ekip, 10.haftada sahasında Hacettepe A. Ş. Türk Metal 1963 Spor'a 3-2 yenildi.

Ligin 11'nci haftasında MDGRUP Osmaniyespor'a deplasmanda 2-0 yenilen Malatya temsilcisi giderek şampiyonluktan uzaklaşırken 3 puan için umutlar haftaya oynayacağı Silifke Belediye Spor maçına kaldı.

