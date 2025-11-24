Fethiyespor'da Sait Karafırtınalar dümene geçti!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fethiyespor, Selahaddin Dinçel’le yolların ayrılmasının ardından tecrübeli teknik direktör Sait Karafırtınalar’la anlaşarak takımın başına getirdi; Başkan Esat Bakırcı yeni dönemin camiaya hayırlı olmasını diledi. İşte detaylar...

24 Kasım 2025 Pazartesi 16:13
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Fethiyespor'da teknik direktör Selahaddin Dinçel'le yolların ayrılmasının ardından yönetim tecrübeli teknik adam Sait Karafırtınalar ile anlaşma sağladı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenin ardından Karafırtınalar resmen takımın başına geçti. Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını dileyerek, Sait Karafırtınalar'a yeni görevinde başarılar diledi. Bucaspor'da teknik direktörlük kariyerine başlayan 56 yaşındaki çalıştırıcı, Karşıyaka, Kayseri Erciyespor, Manisaspor, Boluspor, Altay, Ümraniyespor, Adanaspor, 1461 Trabzon ve son olarak Şanlıurfaspor'da görev almıştı.

