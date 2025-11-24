CANLI SKOR ANA SAYFA
Adana Demirspor haciz işlemi ile karşı karşıya!

Adana Demirspor haciz işlemi ile karşı karşıya!

Adana Demirspor, alacaklarını tahsil edemeyen şirket, personel ve kişiler tarafından açılan dava sonucu tesislerinde haciz işlemiyle karşı karşıya kaldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 14:27 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 14:30
Adana Demirspor haciz işlemi ile karşı karşıya!

Türkiye'nin köklü kulüplerinden Adana Demirspor'a verdikleri hizmete karşı alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle icra yoluna başvuran şirket, kişi ve personelin açtıkları dava sonucu kulübün tesislerinde haciz işlemi başlattı.

Adana Demirspor, son yıllardaki mali sorunlar, transfer yasakları ve puan silme cezalarıyla zor günler yaşıyor. 1940 yılında kurulan Adana temsilcisine hizmet veren bazı şirket ile kişiler, alacaklarını tahsil edemediği için icra yoluna başvurdu. İşten ayrılan birçok personel de alacakları için mahkemelere dava açtı. 24 Kasım sabah saatlerinde polis eşliğinde kulübün Yüreğir ilçesindeki tesislerine giden icra memurları, haciz işlemine başladı. Memurların, tesislerdeki malzeme ve eşyaların tespitini yaptıkları, bu sırada genç futbolcuların ise antrenmanı sürdürdüğü görüldü.

