Stat değil şaheser

Barcelona'nın stadı Camp Nou, iki yıllık yenileme ve genişletme çalışmalarının ardından yeniden taraftarıyla buluştu. Limak İnşaat'ın mühendislik gücüyle modern futbolun ihtiyaçlarına uygun şekilde geleceğe taşınan stadyum, Barcelona-Athletic Bilbao La Liga maçında Barça taraftarına kapılarını açtı. Barça'nın 4-0 kazandığı tarihi karşılaşmayı FCB Başkanı Joan Laporta, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ile Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Bacaksız ve Batuhan Özdemir tribünden izledi. 204 bin metrekarelik bir inşaat alanı üzerinde yürütülen projede, mevcut yapının 50 bin metrekaresi yeniledi, 154 bin metrekaresi baştan inşa edildi.