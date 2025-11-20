CANLI SKOR ANA SAYFA
Lucescu'dan Türkiye-Romanya maçı yorumu

Lucescu'dan Türkiye-Romanya maçı yorumu

Ülkemizde hem kulüp bazından hem Milli Takım'da görev alan Lucescu, eşleşme hakkında konuştu. Romanya teknik direktörü olan tecrübeli isim A Miili Takımımız hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu.

Romanya teknik direktörü Mircea Lucescu, A Milli Takımımızla eşleşmelerinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE LUCESCU'NUN SÖZLERİ:

Türkler'in iyi oyuncuları olduğunu biliyorum. İyi bir takımları var. Ne diyebilirim ki! Türk futbolunu çok iyi biliyorum. Tüm takımlar aynı seviyede.

Bu bir sorun değil. Böyle bir takımla nasıl oynanacağını biliyoruz. Bu bir sorun değil. 1. torbadaki tüm takımlar aynı seviyedeydi. Play-off maçı için başka bir seçim yapılamazdı. Bence şanslar tüm takımlar için, sekiz takımın tümü için eşit.

Türkler'i çok iyi tanıyorum ama son maçlarında, İspanya ile oynadıkları maçta, benim dönemimde ilk kez forma giyen altı oyuncu vardı. Onları çok iyi tanıyorum, 4-5 yıl önceden... Türkiye iyi bir dönemden geçiyor. Biz, bu dört ayda, oyuncuların seviyelerini yükseltmeliyiz.

