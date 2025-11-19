282 futbolcuya ceza

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis cezalarını açıklamaya devam ediyor. 149 profesyonel hakem ve Süper Lig ile 1. Lig'deki 102 futbolcunun ardından 2. Lig oyuncularına verilen cezalar da duyuruldu. TFF'nin sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklamada, 18 Kasım 2025 tarihli toplantıda 2. Lig'deki geniş kapsamlı bahis soruşturmasına ilişkin kararlar ceza sürelerine göre duyuruldu. Kurul, Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 57. maddesi uyarınca 2. Lig'den 282 futbolcuya; 12 ay, 9 ay, 6 ay, 3 ay ve 45 gün arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verdi.

12 AY HAK MAHRUMİYETİ ALANLAR

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bazı futbolcular hakkında ise en ağır yaptırım olan 12 ay hak mahrumiyeti cezası uyguladı. Aydın Bağ, İbrahim Yılmaz, Fatih Bektaş, Mazlum Demir, Nurettin Çakır, Alihan Kubalas, Cengiz Ötkün, Ahmet Kartal Dede ve Efe Baran Üzüm gibi isimlerin 1 yıl futboldan men cezası aldığı belirtildi.

9 AY HAK MAHRUMİYETİ ALANLAR

Disiplin Kurulu, geniş bir oyuncu grubuna ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası kesti. Hasan Çelik, Hakan Demir, Uğur Çetinkaya, Salih Emin Sebetci, Sabit Hakan Yılmaz, Mert Aktaş, Osman Yıldırım, Kaan Yüksel, Efe Geçili, Doğukan İnci, İlke Tankul, Semih Emir Erdoğan, Arda Gezer, Salih Yavaş, Kerem Altunışık, Yücel Candemir, Mahmut Şat, Yücel Candemir, Yılmaz Ceylan gibi çok sayıda futbolcu bu kapsamda 9 ay hak mahrumiyetiyle futboldan uzak kalacak.

6 AY HAK MAHRUMİYETİ ALANLAR

Bir diğer önemli grup ise 6 ay hak mahrumiyeti cezası alan futbolculardan oluştu. Birhan Vatansever, Kadir Kurt, Kadir Kurt, Kadir Turhan, Cebrail İrtürk, Fatih Özkan, Enes Subaşı, Alperen Aydın, Alpay Koldaş, Erdoğan Kaya, Ertuğrul Şenlikoğlu, Tayyip Mevlüt Kaya, Umut Aydın, Alper Kadir Duruk, Doğanay Kılıç, Erdem Aygül, Devrim Taşkaya gibi isimler yarım sezonu aşkın süreyle sahalardan uzak kalacak.

3 AY HAK MAHRUMİYETİ ALANLAR

PFDK'nın kararında en kalabalık gruplardan birisini, 3 ay ceza alan futbolcular oluşturdu. Yiğit Demir, Okan Derici, Furkan Özyapı, Kerem Kaya, Eray Akar, Mustafa Kocabaş, Arif Şimşir, Muhammed Ali Çağlar, Burak Yıldız, Mustafa Berk Özköroğlu, Evren Korkmaz, Ahmet Yazar, Cem Çelik, Engincan Duman, Ferit Bay Gündüz, Murat Şamil Güler, Berkant Gündem, Yusuf Ensar Poyrazlı, Ahmet Güneş, Emre Şeker, Mehmet Demirözü, Yusuf Ziya Gümüş, İsmail Hakkı Doğan, Ahmet Hakan Demirli, Burak Çapkınoğlu, Ruhan Arda Aksoy ve daha birçok isim 3 ay futboldan men edildi.

45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ALANLAR

Bazı futbolcular hakkında ise 13. madde uygulanarak 45 gün ceza verildi. Burak Bilgen, Ömer Önder, Fatih Özkan, Murat Akşit, Sadık Baş, Serdar Cansu, İbrahim Has, Kubilay Anteplioğlu, Sergen Piçinciol, Muammer Sarıkaya, Mehmet Uysal, Tan Yavru, Ercan Yazıcı, Tugay Güner, Hasan Berat Kayalı, Umut Keseci, Tolunay Artuç, Mehmet Aslanboğa, Nurullah Aslan, Mert Kula, Serkan Odabaşoğlu, Mert Çalışkan, Gökmen Özinci, Arda Özkan, Erdem Reis, Lütfi Bartu Topril, Umut Uzun, Oğuzhan Onay, Yusuf Baran Öner, Seyfi Boran Özkan, Ege Türkeri, Yusuf Berat Zamur, Berk Taşkın, Ceyhun Çoban, Batuhan Yılmaz, Batuhan Güner ve daha birçok futbolcuya 45 gün ceza verildi.

CANBERK CEZA ALMIŞTI

Kurula sevk edilen Muğlaspor futbolcularından Canberk Aydemir'in bahisten daha önce cezalandırıldığı belirtilerek ceza tayinine yer olmadığı aktarıldı. PFDK, Aydemir'e 2 Eylül'de 1 yıl hak mahrumiyeti cezası vermişti.