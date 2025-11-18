İskoçya-Danimarka maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İskoçya-Danimarka maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda heyecan, 6. hafta mücadelesiyle doruğa çıkıyor. İskoçya ile Danimarka, grup liderliği ve direkt Dünya Kupası biletini garantilemek için kritik bir sınav verecek. Bu hafta sahadan galip ayrılan ekip, hem prestij hem de turnuvaya doğrudan katılım hakkını kazanacak; kaybeden ise play-off turuna kalacak. Danimarka, 11 puanla grupta önde yer alıyor ve hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Rakibi İskoçya ise 10 puanla ev sahibi avantajını arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, İskoçya-Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSKOÇYA-DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu 6. haftasında oynanacak İskoçya-Danimarka maçı 18 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak.

İSKOÇYA-DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hampden Park'ta oynanacak İskoçya-Danimarka maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSKOÇYA-DANİMARKA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İskoçya: Gordon; Ralston, Souttar, McKenna, Robertson; McGinn, Ferguson, McTominay; Gannon-Doak, Christie; Adams

Danimarka: Schmeichel; Kristensen, Andersen, Christensen, Dorgu; Hojbjerg, Hjulmand; Isaksen, Eriksen, Damsgaard; Hojlund