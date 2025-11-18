CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Auran Kayseri Kadın FK deplasmandan galibiyetle döndü!

Auran Kayseri Kadın FK, deplasmanda Genç Ülküm Spor’u Kafayat Atoke Başhıru’nun golüyle 1-0 mağlup ederek Kadınlar 1. Ligi’nde yenilgisiz serisini sürdürdü. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 10:47
Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Auran Kayseri Kadın FK, deplasmanda oynadığı maça rakibi Genç Ülküm Spor'u 1-0 yenerek yoluna kayıpsız devam ediyor.

Stat: Konya Dumlupınar Sentetik Saha

Hakemler: Rıdvan Top, Cenk Güngör, Murat Bucaktepe

Genç Ülkümspor: Hilal Kurt, Hatice Görgülü (Ravza Ataseven dk. 80), Sena Karakaya, Tuğçe Nuray Fesli (Rümeysa Söylemez dk. 59), Beyza Düzgün, Ecem Su Karabulut (Fatma Tıkansak dk. 70), Nazar Uğur (Arzu Sümeyya Uçar dk. 46), Merve Kandemir, Beyza Kuşsan, Narin Yüksel (Yasemin Sarı dk. 46), Arzu Şimşek

Auran Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Ayşe Altun, Ayşegül Aydın (Arife Yaren Çankaya dk. 77), Bahar Özen, Kafayat Atoke Başhıru, Mine Okaytu, Nisanur Yıldırım, Elanur Çıkılı, Juliet Chıka Emereole, Zeynep Bilir

Gol: Kafayat Atoke Başhıru (dk. 40) (Kayseri Kadın FK)

