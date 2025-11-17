Malta-Polonya maçı tıkla izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Malta-Polonya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nun 8. haftasında gözler Malta ile Polonya arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Grupta topladığı 14 puanla ikinci sıraya yerleşen Jan Urban yönetimindeki Polonya, play-off biletini şimdiden cebine koymuş durumda. Robert Lewandowski'nin liderliğinde sahaya çıkacak olan Polonya, son maçında da galibiyet alarak elemeleri yüksek moralle tamamlamayı hedefliyor. Öte yandan grupta iddiası bulunmayan Malta ise kendi taraftarı önünde prestij mücadelesi verecek. Peki, Malta-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MALTA-POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nun 8. haftasında oynanacak Malta-Polonya maçı 17 Kasım Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Ta' Qali Ulusal Stadyumu'nda oynanacak Malta-Polonya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MALTA-POLONYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Malta: Bonello; Muscat, Borg, Shaw, Corbalan; Satariano, Guillaumier; J. Mbong, Teuma, Chouaref; Cardona

Polonya: Grabara; Kedziora, Ziolkowski, Kiwior; Cash, Slisz, Zielinski, Skoras; Zalewski, Kaminski; Lewandowski