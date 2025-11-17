CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 6. haftasında Kuzey İrlanda ile Lüksemburg karşı karşıya gelecek. İki takım da turnuvaya grup aşamasında veda ederken, son maçlarında 3 puan almanın yollarını arayacak. Prestij amaçlı sahaya çıkacak Kuzey İrlanda'nın 6 puanı bulunurken, son sırada yer alan Lüksemburg'un ise henüz puanı bulunmuyor. Öte yandan futbolseverler, "Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 09:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nun 6. haftasında sahneye çıkacak mücadele, grupta iddiası kalmayan iki ekibi karşı karşıya getiriyor. Kuzey İrlanda ile Lüksemburg, prestij niteliği taşıyan bu son sınavda sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Grubun 3. sırasında yer alan Kuzey İrlanda, topladığı 6 puanla mücadeleye en azından iyi bir kapanış yapmak için çıkacak. Henüz puanla tanışamayan ve son sırada bulunan Lüksemburg ise turnuvayı umut veren bir sonuçla tamamlamanın peşinde. Peki, Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KUZEY İRLANDA-LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nun 6. haftasında oynanacak Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı 17 Kasım Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Windsor Park'ta oynanacak Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KUZEY İRLANDA-LÜKSEMBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kuzey İrlanda: Peacock-Farrell; McConville, Brown, McNair; Hume, Bradley, Kelly, Devenny; Lyons, Charles, Price

Lüksemburg: Moris; Jans, Korac, Carlson, Veiga; O Thill, Martins, Olesen, Barreiro; Sinani, Dardari

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den Rüdiger bombası!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Ömer Üründül'den A Milli Takım'a play-off uyarısı! "Sakın kimseyi küçük görmeyin"
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Masa yoğun: C-130 faciası, Terörsüz Türkiye, Suriye, Gazze...
Tedesco'dan flaş santrfor kararı!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 3 isim ile yollar ayrılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco'dan flaş santrfor kararı! Tedesco'dan flaş santrfor kararı! 09:51
Almanya-Slovakya maçı detayları! Almanya-Slovakya maçı detayları! 09:39
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye! Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye! 09:11
Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı ne zaman? Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı ne zaman? 09:01
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı 01:15
Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı 01:15
Daha Eski
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı 01:04
İsrail Moldova'yı mağlup etti İsrail Moldova'yı mağlup etti 00:58
Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı 00:46
Beşiktaş'tan Benfica'ya Rafa Silva teklifi! Beşiktaş'tan Benfica'ya Rafa Silva teklifi! 00:32
G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı 00:30
Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı! Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı! 00:30