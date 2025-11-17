Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nun 6. haftasında sahneye çıkacak mücadele, grupta iddiası kalmayan iki ekibi karşı karşıya getiriyor. Kuzey İrlanda ile Lüksemburg, prestij niteliği taşıyan bu son sınavda sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Grubun 3. sırasında yer alan Kuzey İrlanda, topladığı 6 puanla mücadeleye en azından iyi bir kapanış yapmak için çıkacak. Henüz puanla tanışamayan ve son sırada bulunan Lüksemburg ise turnuvayı umut veren bir sonuçla tamamlamanın peşinde. Peki, Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KUZEY İRLANDA-LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nun 6. haftasında oynanacak Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı 17 Kasım Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Windsor Park'ta oynanacak Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KUZEY İRLANDA-LÜKSEMBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kuzey İrlanda: Peacock-Farrell; McConville, Brown, McNair; Hume, Bradley, Kelly, Devenny; Lyons, Charles, Price

Lüksemburg: Moris; Jans, Korac, Carlson, Veiga; O Thill, Martins, Olesen, Barreiro; Sinani, Dardari