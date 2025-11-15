CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Yunanistan-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI

Yunanistan-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu 5. haftasında Yunanistan ile İskoçya karşı karşıya gelecek. Ivan Jovanovic yönetiminde istediği sonuçları alamayan ev sahibi takım, 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Danimarka ile aynı puana sahip İskoçya ise 10 puanla 2. sırada bulunuyor. Kritik maçta hata yapmak istemeyen Steve Clarke'nin öğrencileri, 3 puan alarak son maçlar öncesi zirvede yer almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Yunanistan-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 10:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yunanistan-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI

Yunanistan-İskoçya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nun 5. haftasında sahne, Yunanistan ile İskoçya arasındaki kritik karşılaşmaya kuruluyor. Eleme sürecinde aradığı istikrarı bir türlü yakalayamayan Yunanistan, Ivan Jovanovic yönetiminde topladığı 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Öte yandan İskoçya cephesi, grupta işler yolunda gidiyor. Danimarka ile aynı puana sahip olan Steve Clarke'ın öğrencileri, 10 puanla ikinci sırada yer alıyor. Peki, Yunanistan-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YUNANİSTAN-İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nun 5. haftasında oynanacak Yunanistan-İskoçya maçı 15 Kasım Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

YUNANİSTAN-İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak Yunanistan İskoçya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Icardi için transferde flaş iddia!
Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Tedesco kararını verdi
DİĞER
Mauro Icardi operasyonu başlıyor! Sözleşme dosyası masada...
"Eko"sistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İş adamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!
Oosterwolde için ayrılık iddiası!
Duran neden milli takıma alınmadı? Hocası açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Tedesco kararını verdi Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Tedesco kararını verdi 11:50
Danimarka-Belarus maçı detayları! Danimarka-Belarus maçı detayları! 11:34
Icardi için transferde flaş iddia! Icardi için transferde flaş iddia! 11:32
Yunanistan-İskoçya maçı ne zaman? Yunanistan-İskoçya maçı ne zaman? 10:52
Oosterwolde için ayrılık iddiası! Oosterwolde için ayrılık iddiası! 10:52
Duran neden milli takıma alınmadı? Hocası açıkladı! Duran neden milli takıma alınmadı? Hocası açıkladı! 10:46
Daha Eski
Slovenya-Kosova maçı ne zaman? Slovenya-Kosova maçı ne zaman? 10:24
"Nagelsmann'ın bana olan güveninin..." "Nagelsmann'ın bana olan güveninin..." 10:21
Alperen Şengün 1 asistle triple double kaçırdı Alperen Şengün 1 asistle triple double kaçırdı 10:16
İsviçre-İsveç maçı ne zaman? İsviçre-İsveç maçı ne zaman? 10:09
Gürcistan-İspanya maçı detayları! Gürcistan-İspanya maçı detayları! 09:43
Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi son notlar! Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi son notlar! 08:52