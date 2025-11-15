CANLI SKOR ANA SAYFA
Gürcistan deplasmanında çok rahat: İşte maçın özeti

İspanya Gürcistan deplasmanında çok rahat: İşte maçın özeti

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı'mızın rakiplerinden Gürcistan ve İspanya karşı karşıya geldi. Konuk ekip mücadeleyi 4-0 kazandı. İşte maçın detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 22:10
İspanya Gürcistan deplasmanında çok rahat: İşte maçın özeti

İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Gürcistan'ı deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada (P) ve 63. dakikada Mikel Oyarzabal, 22. dakikada Martin Zubimendi ve 35. dakikada Ferran Torres kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte İspanya, 15 puana yükseldi ve namağlup şekilde liderliğini sürdürdü. Gürcistan ise 3 puanda ve 3. sırada kaldı.

E Grubu son maçında İspanya sahasında A Milli Futbol Takım'ımızı ağırlayacak. İspanya, Milli Takım'ımıza 7 farklı yenilmediği takdirde direkt Dünya Kupası'na katılacak. Gürcistan ise Bulgaristan deplasmanına konuk olacak.

2
