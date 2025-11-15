CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Güney Kıbrıs-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Güney Kıbrıs-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Güney Kıbrıs ile Avusturya karşı karşıya gelecek. 7 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan ev sahibi takım, kritik maçta kazanarak tur umutlarını son haftaya taşımayı amaçlıyor. 15 puanla zirvede yer alan Avusturya ise zorlu deplasmanda kazanarak, birinci sıradaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Futbolseverler merakla, "Güney Kıbrıs-Avusturya maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Güney Kıbrıs-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

15 Kasım 2025 Cumartesi 12:39
Güney Kıbrıs-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Güney Kıbrıs-Avusturya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda heyecan, Güney Kıbrıs ile Avusturya arasında oynanacak kritik mücadeleye odaklanıyor. Ev sahibi Güney Kıbrıs, çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederek tur umutlarını son haftaya taşımak istiyor. Öte yandan 15 puanla grubun zirvesinde yer alan Avusturya, deplasmanda alacağı galibiyetle liderliğini pekiştirmek ve tur yolundaki avantajını korumak istiyor. Peki, Güney Kıbrıs-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÜNEY KIBRIS-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda oynanacak Güney Kıbrıs-Avusturya maçı 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Alphamega Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÜNEY KIBRIS-AVUSTURYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Güney Kıbrıs: Mall; Siikkis, Andreou, Panagiotou, Correia; Kastanos, C Charalampous, Artymatas; Tzionis, Loizou; Kakoullis

Avusturya: Schlager; Prass, Danso, Lienhart, Posch; Laimer, Seiwald; Sabitzer, Baumgartner, Schmid; Arnautovic

