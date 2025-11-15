De Laurentiis’ten FIFA’ya sert tepki! “Bu takvim böyle devam edemez”

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, milli maç dönemlerinde yaşanan sakatlıkların ardından sert açıklamalar yaparak FIFA'yı hedef aldı. Futbol dünyasında polemik yaratmaktan çekinmeyen tecrübeli yönetici, mevcut milli maç sisteminin hem oyunculara hem de kulüplere ciddi zarar verdiğini dile getirdi.

De Laurentiis, özellikle son dönemde sakat dönen futbolcular üzerinden eleştirilerini yoğunlaştırdı. "Rrahmani'yi gönderdim, paramparça döndü. Anguissa aynı şekilde… Böyle devam edilemez." sözleriyle tepkisini ortaya koyan İtalyan başkan, kulüplerin a takım oyuncularını milli takımlara göndermeme hakkı olması gerektiğini savundu.

"Oyuncuların maaşını kulüpler ödüyor, söz hakkı da kulüplerde olmalı." diyen De Laurentiis, milli takvimde radikal bir düzenleme yapılması gerektiğini, liglerin kesintiye uğramadan devam etmesini ve daha az maç oynanmasını önerdi.

Napoli Başkanı ayrıca, milli takımda sakatlanan oyuncular nedeniyle kulüplerin FIFA'ya dava açabilmesi için hukuki zeminin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.