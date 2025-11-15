CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol De Laurentiis’ten FIFA’ya sert tepki! “Bu takvim böyle devam edemez”

De Laurentiis’ten FIFA’ya sert tepki! “Bu takvim böyle devam edemez”

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, milli maçlarda yaşanan sakatlıkların kulüpleri ağır şekilde etkilediğini belirterek FIFA’yı hedef aldı. İtalyan başkan, milli takvimde köklü değişiklik yapılması gerektiğini savundu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 18:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
De Laurentiis’ten FIFA’ya sert tepki! “Bu takvim böyle devam edemez”

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, milli maç dönemlerinde yaşanan sakatlıkların ardından sert açıklamalar yaparak FIFA'yı hedef aldı. Futbol dünyasında polemik yaratmaktan çekinmeyen tecrübeli yönetici, mevcut milli maç sisteminin hem oyunculara hem de kulüplere ciddi zarar verdiğini dile getirdi.

De Laurentiis, özellikle son dönemde sakat dönen futbolcular üzerinden eleştirilerini yoğunlaştırdı. "Rrahmani'yi gönderdim, paramparça döndü. Anguissa aynı şekilde… Böyle devam edilemez." sözleriyle tepkisini ortaya koyan İtalyan başkan, kulüplerin a takım oyuncularını milli takımlara göndermeme hakkı olması gerektiğini savundu.

"Oyuncuların maaşını kulüpler ödüyor, söz hakkı da kulüplerde olmalı." diyen De Laurentiis, milli takvimde radikal bir düzenleme yapılması gerektiğini, liglerin kesintiye uğramadan devam etmesini ve daha az maç oynanmasını önerdi.

Napoli Başkanı ayrıca, milli takımda sakatlanan oyuncular nedeniyle kulüplerin FIFA'ya dava açabilmesi için hukuki zeminin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

G.Saray'a transferde büyük şok!
Milliler play-off hedefi için sahaya çıkacak!
DİĞER
Nursel ile Mutfak Bahane Pazartesi atv'de başlıyor
350 bininci yuva da tamam! Başkan Erdoğan: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"
Ancelotti’den flaş Ederson açıklaması!
Serdal Adalı resti çekti! Rafa Silva...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
De Laurentiis’ten FIFA’ya sert tepki! De Laurentiis’ten FIFA’ya sert tepki! 18:21
U19 Milli Takımı'mız 2'de 2 yaptı! U19 Milli Takımı'mız 2'de 2 yaptı! 18:08
Ancelotti’den flaş Ederson açıklaması! Ancelotti’den flaş Ederson açıklaması! 17:26
Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi son notlar! Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi son notlar! 17:00
MVP Isaia Cordinier MVP Isaia Cordinier 16:45
G.Saray'a transferde büyük şok! G.Saray'a transferde büyük şok! 16:14
Daha Eski
Lihtenştayn-Galler maçı ne zaman? Lihtenştayn-Galler maçı ne zaman? 16:03
Kazakistan-Belçika maçı detayları! Kazakistan-Belçika maçı detayları! 15:29
Ve resmen açıklandı! Cengiz ve İrfan Can... Ve resmen açıklandı! Cengiz ve İrfan Can... 15:00
Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi son notlar! Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi son notlar! 14:52
Bosna Hersek-Romanya maçı ne zaman? Bosna Hersek-Romanya maçı ne zaman? 14:23
Trabzonspor kuvvet çalıştı Trabzonspor kuvvet çalıştı 13:13