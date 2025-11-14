CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Slovakya-Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Slovakya-Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 5. haftasında Slovakya ile Kuzey İrlanda karşı karşıya gelecek. Francesco Calzona yönetiminde 4 maçta 3 galibiyet alan Slovakya, kritik haftalara girilirken hata yapmak istemiyor. 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada bulunan rakibine karşı hata yapmak istemeyen Skriniar ve takım arkadaşları, 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Kuzey İrlanda ise zorlu deplasmanda kazanarak Dünya Kupası ümitlerini son haftaya taşımayı amaçlıyor. Peki, Slovakya-Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 10:49
Slovakya-Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Slovakya-Kuzey İrlanda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nun 5. haftasında gözler, Slovakya ile Kuzey İrlanda arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevriliyor. Francesco Calzona yönetiminde başarılı bir performans ortaya koyan Slovakya, geride kalan 4 maçta aldığı 3 galibiyetle grubun iddialı takımlarından biri olduğunu gösterdi. Savunmanın bel kemiği Skriniar ve arkadaşları, bu mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Öte yandan Kuzey İrlanda cephesi için maçın önemi bir hayli büyük. 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alan konuk ekip, zorlu deplasmanda alacağı galibiyetle Dünya Kupası umutlarını son haftalara taşımayı hedefliyor. Peki, Slovakya-Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SLOVAKYA-KUZEY İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nun 5. haftasında oynanacak Slovakya-Kuzey İrlanda maçı 14 Kasım Cuma günü saat 22.45'te başlayacak.

SLOVAKYA-KUZEY İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kosicka Futtbalova Arena'da oynanacak Slovakya-Kuzey İrlanda maçı EXXEN ekranlarından canlı alarak yayınlanacak.

SLOVAKYA-KUZEY İRLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Slovakya: Dubravka; Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko; Duda, Lobotka, Bero; Haraslin, Strelec, Schranz

Kuzey İrlanda: Peacock-Farrell; Hume, Ballard, McNair; Bradley, Price, Saville, Devenny, Lewis; Marshall, Reid

