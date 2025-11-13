İrlanda-Portekiz maçı tıkla izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

İrlanda-Portekiz maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nun 5. haftasında futbolseverleri dev bir mücadele bekliyor. İrlanda, sahasında Portekiz'i ağırlayacak. Cristiano Ronaldo liderliğinde yoluna emin adımlarla devam eden Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, zirvedeki konumunu güçlendirmek ve puanını 13'e yükseltmek istiyor. Ev sahibi İrlanda ise güçlü rakibi karşısında taraftarı önünde sürpriz bir galibiyet alarak puanını 7'ye çıkarmanın peşinde. Heyecanla beklenen maç öncesinde futbolseverler "İrlanda-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte dev karşılaşmanın tüm detayları…

İRLANDA-PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nun 5. haftasında oynanacak İrlanda-Portekiz maçı 13 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak.

İRLANDA-PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Aviva Stadyumu'nda oynanacak İrlanda-Portekiz maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İRLANDA-PORTEKİZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İrlanda: Kelleher; O'Brien, Collins, O'Shea; Coleman, Cullen, Taylor, Johnston; Ebosele, Azaz; Parrott

Portekiz: Costa; Cancelo, Dias, Inacio, Mendes; Fernandes, Neves, Vitinha, Bernardo, Ronaldo, Leao