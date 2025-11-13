Fransa Dünya Kupası biletini 4 gol ile kaptı: İşte maçın özeti

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri D grubu 5. maçında Ukrayna'yı sahasında 4-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 55. dakikada (P) ve 83. dakikada Kylian Mbappe, 76. dakikada Michael Olise ile 88. dakikada Hugo Ekitike kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Fransa, puanını 13'e yükselterek grubundaki son maçlar öncesinde Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Ukrayna ise 7 puanda kaldı ve son maçlar öncesi Dünya Kupası yolunda yara alarak grubunda 3. sıraya geriledi.

D Grubu 6. maçında Fransa, Azerbaycan deplasmanına konuk olacak. Ukrayna ise sahasında İzlanda'yı ağırlayacak.