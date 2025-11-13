CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Fransa Dünya Kupası biletini 4 gol ile kaptı: İşte maçın özeti

Fransa Dünya Kupası biletini 4 gol ile kaptı: İşte maçın özeti

2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri D grubu 5. maçında Fransa sahasında Ukrayna'yı 4-0 mağlup etti ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. İşte maçın detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 00:42
Fransa Dünya Kupası biletini 4 gol ile kaptı: İşte maçın özeti

Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri D grubu 5. maçında Ukrayna'yı sahasında 4-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 55. dakikada (P) ve 83. dakikada Kylian Mbappe, 76. dakikada Michael Olise ile 88. dakikada Hugo Ekitike kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Fransa, puanını 13'e yükselterek grubundaki son maçlar öncesinde Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Ukrayna ise 7 puanda kaldı ve son maçlar öncesi Dünya Kupası yolunda yara alarak grubunda 3. sıraya geriledi.

D Grubu 6. maçında Fransa, Azerbaycan deplasmanına konuk olacak. Ukrayna ise sahasında İzlanda'yı ağırlayacak.

