İspanya'da Lamine Yamal şoku! Türkiye maçında...

A Milli Takım'ımızın İspanya ile karşılaşacağı mücadele öncesi rakip takımda flaş gelişmeler yaşandı. Yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle Gürcistan ve Türkiye maçlarının kadrosundan çıkarıldı.

İspanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Doktor ekibimiz, Lamine Yamal'ın kasık bölgesindeki sakatlık sebebiyle radyo frekansı yöntemiyle yapılan invaziv bir tedaviye tabi tutulduğunu öğrendikten sonra, bu durum karşısında şaşkınlık ve rahatsızlıklarını ifade etmektedir. Söz konusu tedavi, sağlık ekibine bilgilendirme yapılmaksızın gerçekleştirilmiştir ve oyuncuya 7-10 gün istirahat önermektedir."