Ziraat Türkiye Kupası
İspanya'da Lamine Yamal şoku! Türkiye maçında...

A Milli Takım'ımızın rakibi İspanya'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yıldız ismin sakatlığını duyurdular. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 12:58 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 13:06
A Milli Takım'ımızın İspanya ile karşılaşacağı mücadele öncesi rakip takımda flaş gelişmeler yaşandı. Yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle Gürcistan ve Türkiye maçlarının kadrosundan çıkarıldı.

İspanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Doktor ekibimiz, Lamine Yamal'ın kasık bölgesindeki sakatlık sebebiyle radyo frekansı yöntemiyle yapılan invaziv bir tedaviye tabi tutulduğunu öğrendikten sonra, bu durum karşısında şaşkınlık ve rahatsızlıklarını ifade etmektedir. Söz konusu tedavi, sağlık ekibine bilgilendirme yapılmaksızın gerçekleştirilmiştir ve oyuncuya 7-10 gün istirahat önermektedir."

fotomac.com.tr ve aspor.com.tr'ye büyük onur!
DİĞER
Beşiktaş transferde kalıcı çözüm istiyor! Sergen Yalçın onay verdi...
SDG'deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal'dan entegrasyona sabotaj: YPG'li Hemo'dan "özerklik" ve "savaş" provokasyonu
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu
Dursun Özbek: Bizi seyretmeye devam edin!
