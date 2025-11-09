CANLI SKOR ANA SAYFA
Rui Costa güven tazeledi! Benfica'da seçim zaferiyle 2029'a kadar devam

Rui Costa güven tazeledi! Benfica’da seçim zaferiyle 2029’a kadar devam

Benfica, dört yıllık yeni başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Mevcut başkan Rui Costa, oyların yüzde 65.89’unu alarak yeniden seçildi ve 2029’a kadar görevine devam edecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 11:17
Rui Costa güven tazeledi! Benfica’da seçim zaferiyle 2029’a kadar devam

Portekiz futbolunun köklü kulüplerinden Benfica, yeni başkanını seçmek için üyelerinin karşısına çıktı. Jose Mourinho yönetiminde yeni bir döneme giren kırmızı-beyazlılarda, dört yıllık görev süresi için yapılan seçimde iki aday yarıştı: mevcut başkan Rui Costa ve João Noronha Lopes.

Seçimlerin ikinci turunda kullanılan oyların %65.89'unu alan Rui Costa yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Noronha Lopes ise %34.11 oy oranında kaldı. Lopes, sandıkların tamamı açılmadan önce yenilgiyi kabul ettiğini açıkladı.

Seçim sonuçlarının ardından büyük bir coşku yaşanırken, Rui Costa ilk açıklamasında birlik mesajı verdi:

"İlk sözlerim Benfica taraftarlarına... Sizlerle gurur duyuyorum. Olağanüstü bir katılım sergilediniz, sizi tebrik ediyorum. Sadece Benfica, Benfica'ya yakışır bir seçimle tarih yazabilirdi. Benfica gibisi yok."

Costa, ülkenin dört bir yanından oy kullanan üyelerine teşekkür ederken sorumluluğunun bilincinde olduğunu vurguladı:

"Kuzeyden güneye, adalardan dünyanın dört bir yanına dağılmış üyelerimiz iradelerini açıkça ortaya koydu. Bana duydukları güven için minnettarım. Daha fazla zafer, şampiyonluk ve başarı için çalışmaya devam edeceğim."

Rui Costa ayrıca seçim sürecine katkı sağlayan tüm adaylara teşekkür ederek rakibi João Noronha Lopes'e saygılarını sundu. Seçimi dostane bir şekilde tamamlayan Costa, tüm başkan adaylarını pazar günü Casa Pia ile oynanacak maçta Estádio da Luz'daki başkanlık locasına davet etti.

