Ziraat Türkiye Kupası
İspanya'nın Gürcistan ve Türkiye maçları kadrosu açıklandı!

İspanya’nın Gürcistan ve Türkiye maçları kadrosu açıklandı!

2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Gürcistan ve Türkiye ile karşılaşacak İspanya Milli Takımı’nın aday kadrosu açıklandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 13:46
İspanya’nın Gürcistan ve Türkiye maçları kadrosu açıklandı!

İspanya Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanacak Gürcistan ve Türkiye maçlarının aday kadrosunu duyurdu. Kadroda deneyimli isimlerin yanı sıra dikkat çeken genç oyuncular da yer aldı.

Luis de la Fuente'nin belirlediği kadroda kalede Unai Simón, David Raya ve Álex Remiro görev alacak. Savunma hattında Aymeric Laporte, Vivian, Grimaldo, Marcos Llorente, Cucurella, Pau Cubarsí, Dean Huijsen ve Pedro Porro yer aldı.

Orta saha hattında Fabián Ruiz, Zubimendi, Mikel Merino, Aleix García, Pablo Barrios, Álex Baena ve Pablo Fornals görev yapacak

Hücum hattında ise Oyarzabal, Yeremy, Dani Olmo, Fermín, Lamine Yamal, Ferran Torres, Samu ve Borja Iglesias, kırmızı-sarılı formayla mücadele edecek.

İspanya, 15 Kasım'da Gürcistan'a konuk olacak, ardından 18 Kasım'da evinde Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

