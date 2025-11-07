Barça şokta

La Liga'da zirveyi ezeli rakibi Real Madrid'e kaptıran Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde de ummadık puan kayıpları yaşamaya başladı. Ekim ayındaki maçta kendi evinde Paris Saint-Germain'e 2-1 mağlup olan Katalanlar, bir sonraki maçta Olympiakos'a yarım düzine gol atsa da son hafta Club Brugge'e takıldı. Belçika deplasmanında istediği oyunu ortaya koyamayan Barça, sahadan bir puanla ayrıldı.

7 PUANI VAR

Karşılaşmada üç kez geriye düşen ancak bir şekilde beraberliği yakalayan Flick'in öğrencileri, 4 maç sonunda 5 puan kaybetti. Devler Ligi'nde 7 puanı hanesine yazdıran Katalanlar, haftayı 11'inci sırada tamamladı. Barcelona, bir sonraki hafta İngiliz devi Chelsea'ye konuk olacak. Sonrasında ise sırasıyla Frankfurt, Slavia Prag ve Kopenhag'la oynayacak olan Barça, ilk 8'e kalma mücadelesi verecek.