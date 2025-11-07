CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Barça şokta

Barça şokta

La Liga'da zirveyi ezeli rakibi Real Madrid'e kaptıran Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde de ummadık puan kayıpları yaşamaya başladı. Ekim ayındaki maçta kendi evinde Paris Saint-Germain'e 2-1 mağlup olan Katalanlar, bir sonraki maçta Olympiakos'a yarım düzine gol atsa da son hafta Club Brugge'e takıldı. Belçika deplasmanında istediği oyunu ortaya koyamayan Barça, sahadan bir puanla ayrıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barça şokta

La Liga'da zirveyi ezeli rakibi Real Madrid'e kaptıran Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde de ummadık puan kayıpları yaşamaya başladı. Ekim ayındaki maçta kendi evinde Paris Saint-Germain'e 2-1 mağlup olan Katalanlar, bir sonraki maçta Olympiakos'a yarım düzine gol atsa da son hafta Club Brugge'e takıldı. Belçika deplasmanında istediği oyunu ortaya koyamayan Barça, sahadan bir puanla ayrıldı.

7 PUANI VAR

Karşılaşmada üç kez geriye düşen ancak bir şekilde beraberliği yakalayan Flick'in öğrencileri, 4 maç sonunda 5 puan kaybetti. Devler Ligi'nde 7 puanı hanesine yazdıran Katalanlar, haftayı 11'inci sırada tamamladı. Barcelona, bir sonraki hafta İngiliz devi Chelsea'ye konuk olacak. Sonrasında ise sırasıyla Frankfurt, Slavia Prag ve Kopenhag'la oynayacak olan Barça, ilk 8'e kalma mücadelesi verecek.

İdefix-REKLAM
G.Saray'a transferde Lookman fırsatı!
DİĞER
Mustafa Çulcu'dan Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçındaki Duran'ın pozisyonu için olay yorum! "UEFA’ya ve kurallara ihanettir"
Hasan İmamoğlu'nun vurgunu MASAK raporunda! İş adamları ifşa etti: 4 daireyi rüşvetle üzerine geçirdi
F.Bahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar!
G.Saray'a Nicolo Zaniolo piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Çekya'da berabere kaldı! F.Bahçe Çekya'da berabere kaldı! 01:54
F.Bahçe'den maç sonu flaş paylaşım! F.Bahçe'den maç sonu flaş paylaşım! 01:54
Hakem F.Bahçe'nin penaltısını neden vermedi? Skriniar açıkladı Hakem F.Bahçe'nin penaltısını neden vermedi? Skriniar açıkladı 01:54
Avrupa'da haftayı namağlup kapattık! İşte UEFA sıralaması Avrupa'da haftayı namağlup kapattık! İşte UEFA sıralaması 01:54
Tedesco'dan flaş hakem sözleri! Tedesco'dan flaş hakem sözleri! 01:54
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu! 01:54
Daha Eski
F.Bahçe maçında hakemden skandal karar! F.Bahçe maçında hakemden skandal karar! 01:54
F.Bahçe 2 net pozisyonu harcadı! F.Bahçe 2 net pozisyonu harcadı! 01:54
Berke Özer, Lille'i son anlarda yaktı! Berke Özer, Lille'i son anlarda yaktı! 01:54
F.Bahçe Beko evinde kazandı! F.Bahçe Beko evinde kazandı! 01:54
Ronaldo açıkladı: Cenazeye neden gitmedi? Ronaldo açıkladı: Cenazeye neden gitmedi? 01:54
PFDK Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı! PFDK Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı! 01:53