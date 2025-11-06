Liverpool, Madrid’i yıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Anfield'da oynanan maçta Liverpool, Real Madrid'i 1-0 yendi. Xabi Alonso'nun öğrencileri etkisiz bir performans sergileyerek sahadan mağlup ayrılırken, ev sahibi ekibin golünü Mac Allister attı. Milli futbolcumuz Arda Güler, 11'de başladığı karşılaşmada 82 dakika forma giydi. Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham ise Şampiyonlar Ligi tarihinde 50 maça çıkan en genç oyuncu unvanını elde etti (22 yıl, 128 gün). Liverpool ile Real Madrid arasındaki maçta, İngiltere'de ilginç bir olay yaşandı. İlk 11'de sahaya çıkan milli oyuncumuz Arda Güler, Liverpool taraftarlarının hedefi oldu. Anfield'da top ayağına her değdiğinde yuhalanan Güler, protestolara aldırmadı ve bu tavrı taraftarları daha da kızdırdı. Islıklanmanın nedeni, Türkiye-Macaristan maçında Liverpool'un orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai ile yaşadığı tartışmaydı. Bu olay, Arda Güler'i Liverpool taraftarlarının tepkisinin odağı haline getirdi.