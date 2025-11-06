CANLI SKOR ANA SAYFA
Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin ekim ayı kazananları belli oldu

Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin ekim ayı kazananları belli oldu

TFF, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin ekim ayı kazananlarını duyurdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 10:52
Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin ekim ayı kazananları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin ekim ayı kazananlarını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'da gerçekleştirilen kurulun ekim ayı değerlendirmesi sonunda ödüller sahiplerini buldu.

Sosyal sorumluluk alanında Samsunspor kaptanı Zeki Yavru ile Kocaelispor taraftarı ödüle layık görüldü. Kurul, Sivasspor'a da "Sosyal Sorumluluk ve Fair Play Ödülü" verilmesini kararlaştırdı.

Fair Play Davranış Ödülü'nün sahibi ise Fatih Karagümrük forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu David Datro Fofana oldu.

Ekim ayı TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri ile sahipleri şöyle:

Samsunspor kaptanı Zeki Yavru: Kırmızı-beyazlı oyuncu, Konyaspor maçında down sendromlu bir taraftarla karşılaşma sonrası tribünlere giderek genç taraftara "üçlü" çektirdi. Samsunspor kaptanı, bu hareketiyle toplumsal duyarlılığı vurgulayarak farkındalık oluşmasına katkı sağladı.

Kocaelispor taraftarı: A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile Kocaeli'de oynadığı 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçı öncesinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, A Milli Basketbol Takımı kaptanı Cedi Osman ve A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar aynı koreografide buluştu. Üç kaptana yer veren Kocaelispor taraftarı, spor ülkesi olma yolundaki birlik mesajıyla alkış aldı.

Fatih Karagümrüklü futbolcu Datro David Fofana: Ligin 9. haftasında oynanan Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında Datro David Fofana, hava topu mücadelesinde İsmail Yüksek'in yere sert bir şekilde düşmesini engelleyerek rakibinin olası ciddi bir sakatlık yaşamasını önledi. Fofana, bu hareketiyle futbolun centilmenlik ve saygı temelli değerlerini hatırlattı; davranışı spor kamuoyunda takdirle karşılandı.

Özbelsan Sivasspor: Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, 9. haftadaki Serikspor maçının gelirlerini "Gazze'deki Soykırıma Sessiz Kalma" sloganı kapsamında Filistin'e bağışladı. Karşılaşma öncesinde de Filistin'de hayatını kaybeden çocukların isimlerinin yazılı olduğu balonlar gökyüzüne bırakıldı.

