CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Portekiz’de “kapanmayan televizyon” skandalı! Mourinho’dan ilk açıklama geldi

Portekiz’de “kapanmayan televizyon” skandalı! Mourinho’dan ilk açıklama geldi

Porto-Braga maçındaki "kapanmayan televizyon" olayı Portekiz'i karıştırdı. Hakem Fabio Verissimo'nun raporunun ardından Porto hakkında soruşturma başlatılırken Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho sessizliğini bozdu. İşte Mourinho'nun açıklamaları…

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 15:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Portekiz’de “kapanmayan televizyon” skandalı! Mourinho’dan ilk açıklama geldi

Portekiz Ligi'nin 10. haftasında oynanan Porto-Braga karşılaşmasının ardından büyük bir skandal patlak verdi. Estadio do Dragão'daki mücadelenin devre arasında yaşanan olay, Portekiz Futbol Federasyonu'nun (FPF) disiplin soruşturması başlatmasına neden oldu.

Portekiz’de “kapanmayan televizyon” skandalı! Mourinho’dan ilk açıklama geldi

Hakem Fabio Verissimo, maç raporunda soyunma odası koridorunda kapanmayan bir televizyon ekranıyla karşılaştığını, ekranda sürekli ilk yarıdaki pozisyonların döndüğünü belirtti. Bu durumun "hakem kararlarını etkileme" ihtimali nedeniyle federasyon tarafından incelemeye alındığı açıklandı.

Portekiz’de “kapanmayan televizyon” skandalı! Mourinho’dan ilk açıklama geldi

PORTO'YU AĞIR CEZA BEKLİYOR

Portekiz basını, Porto'nun bu olay nedeniyle ciddi yaptırımlarla karşılaşabileceğini yazdı. Haberlere göre "puan silme" ya da "ligden diskalifiye" cezaları gündeme geldi.
Rakip kulüpler Benfica ve Sporting de yaptıkları açıklamalarda Porto'ya örnek teşkil edecek bir ceza verilmesi gerektiğini savundu.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Portekiz’de “kapanmayan televizyon” skandalı! Mourinho’dan ilk açıklama geldi

MOURINHO: BEKLEYİP GÖRECEĞİM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen'le karşılaşacak olan Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho, maç öncesi basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtladı.
Portekizli teknik adam, olay hakkında detaylı bilgi sahibi olmadığını belirterek temkinli konuştu:

Portekiz’de “kapanmayan televizyon” skandalı! Mourinho’dan ilk açıklama geldi

"Şu anda herhangi bir yorum yapmayacağım. Merakla bekliyorum, hatta biraz beklentiyle bile diyebilirim. Fabio Verissimo'nun raporunu okumadım, sadece haberleri gördüm. Yasal bir süreç başlarsa ne olacağını görmek istiyorum."

Portekiz’de “kapanmayan televizyon” skandalı! Mourinho’dan ilk açıklama geldi

Mourinho ayrıca, konunun ciddiyetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Ben yorumcu değilim, Benfica'nın teknik direktörüyüm. Gereksiz yorumlar yapamam. Ciddi bir mesele olabilir, olmayabilir. Sorumsuzca konuşmak beni gülünç duruma düşürür. Bu yüzden bekleyip sonucu göreceğim."

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Portekiz’de “kapanmayan televizyon” skandalı! Mourinho’dan ilk açıklama geldi

NE OLMUŞTU?

Francesco Farioli yönetiminde namağlup yoluna devam eden Porto, Braga'yı Rodrigo Mora ve Borja Sainz'ın golleriyle 2-1 mağlup etmişti. Braga'nın tek golünü Victor Gomez kaydetmişti.
Maçın ardından yaşanan "televizyon skandalı" ise Portekiz futbolunda gündemi sarstı. Federasyonun önümüzdeki günlerde disiplin süreciyle ilgili resmi kararını açıklaması bekleniyor.

Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak
REKLAM - Kuruluş Orhan
DİĞER
Wesley Sneijder “büyük tehdit” diyerek duyurdu! Ajax-Galatasaray maçı öncesi itiraf...
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: "Çatlak arayanlar hayal kırıklığına uğrayacak" | "Demirtaş için yargı ne derse o olur"
F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası...
F.Bahçe'nin Çekya kafilesi açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor'da hazırlıklar! Sivasspor'da hazırlıklar! 15:25
F.Bahçe'nin Çekya kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Çekya kafilesi açıklandı! 15:04
Motiejunas’tan NBA Europe tepkisi! Motiejunas’tan NBA Europe tepkisi! 15:03
TRT 1 Ajax-Galatasaray maçı detayları ve yayın bilgisi! TRT 1 Ajax-Galatasaray maçı detayları ve yayın bilgisi! 15:03
Rafa Silva için flaş ayrılık iddiası! Rafa Silva için flaş ayrılık iddiası! 15:00
Giannis'ten Ataman'ın önerisine destek Giannis'ten Ataman'ın önerisine destek 14:50
Daha Eski
Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak 14:50
Bodrum FK'da maç hazırlıkları! Bodrum FK'da maç hazırlıkları! 14:43
Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası başlıyor! Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası başlıyor! 14:22
Rıfat Çebi'den Uğurcan Çakır açıklaması Rıfat Çebi'den Uğurcan Çakır açıklaması 14:14
F.Bahçe Beko LDLC ASVEL'i konuk edecek F.Bahçe Beko LDLC ASVEL'i konuk edecek 09:35
Sergen Yalçın’a çifte sevk! Sergen Yalçın’a çifte sevk! 09:44