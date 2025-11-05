Portekiz’de “kapanmayan televizyon” skandalı! Mourinho’dan ilk açıklama geldi

Portekiz Ligi'nin 10. haftasında oynanan Porto-Braga karşılaşmasının ardından büyük bir skandal patlak verdi. Estadio do Dragão'daki mücadelenin devre arasında yaşanan olay, Portekiz Futbol Federasyonu'nun (FPF) disiplin soruşturması başlatmasına neden oldu.
Hakem Fabio Verissimo, maç raporunda soyunma odası koridorunda kapanmayan bir televizyon ekranıyla karşılaştığını, ekranda sürekli ilk yarıdaki pozisyonların döndüğünü belirtti. Bu durumun "hakem kararlarını etkileme" ihtimali nedeniyle federasyon tarafından incelemeye alındığı açıklandı.
PORTO'YU AĞIR CEZA BEKLİYOR
Portekiz basını, Porto'nun bu olay nedeniyle ciddi yaptırımlarla karşılaşabileceğini yazdı. Haberlere göre "puan silme" ya da "ligden diskalifiye" cezaları gündeme geldi. Rakip kulüpler Benfica ve Sporting de yaptıkları açıklamalarda Porto'ya örnek teşkil edecek bir ceza verilmesi gerektiğini savundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen'le karşılaşacak olan Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho, maç öncesi basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtladı. Portekizli teknik adam, olay hakkında detaylı bilgi sahibi olmadığını belirterek temkinli konuştu:
"Şu anda herhangi bir yorum yapmayacağım. Merakla bekliyorum, hatta biraz beklentiyle bile diyebilirim. Fabio Verissimo'nun raporunu okumadım, sadece haberleri gördüm. Yasal bir süreç başlarsa ne olacağını görmek istiyorum."
Mourinho ayrıca, konunun ciddiyetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Ben yorumcu değilim, Benfica'nın teknik direktörüyüm. Gereksiz yorumlar yapamam. Ciddi bir mesele olabilir, olmayabilir. Sorumsuzca konuşmak beni gülünç duruma düşürür. Bu yüzden bekleyip sonucu göreceğim."
Francesco Farioli yönetiminde namağlup yoluna devam eden Porto, Braga'yı Rodrigo Mora ve Borja Sainz'ın golleriyle 2-1 mağlup etmişti. Braga'nın tek golünü Victor Gomez kaydetmişti. Maçın ardından yaşanan "televizyon skandalı" ise Portekiz futbolunda gündemi sarstı. Federasyonun önümüzdeki günlerde disiplin süreciyle ilgili resmi kararını açıklaması bekleniyor.