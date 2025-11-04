CANLI SKOR ANA SAYFA
Juventus'ta Spalletti'den Kenan Yıldız'a büyük övgü! "Biraz Kvaratskhelia, biraz Di Natale"

Juventus’ta Spalletti’den Kenan Yıldız’a büyük övgü! “Biraz Kvaratskhelia, biraz Di Natale

Juventus'un yeni teknik direktörü Luciano Spalletti, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Kenan Yıldız'ı övgü dolu sözlerle anlattı. Tecrübeli hoca, genç yıldızın oyununda hem Kvaratskhelia'dan hem de Di Natale'den izler gördüğünü söyledi. İşte Spalletti'nin açıklamaları…

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 15:06
Juventus’ta Spalletti’den Kenan Yıldız’a büyük övgü! “Biraz Kvaratskhelia, biraz Di Natale”

Igor Tudor'un görevine son verilmesinin ardından Juventus'un başına geçen Luciano Spalletti, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting karşılaşması öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Allianz Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde konuşan deneyimli teknik adam, hem takımının durumuna hem de genç yıldız Kenan Yıldız'a dair önemli açıklamalarda bulundu.

Juventus’ta Spalletti’den Kenan Yıldız’a büyük övgü! “Biraz Kvaratskhelia, biraz Di Natale”

Turnuvanın ilk üç haftasında galibiyet alamayan Juventus'un hedeflerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Spalletti, "Matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece hiçbir kulvarda mücadeleyi bırakmayacağız. Üç günde bir maç oynamak bahane değil; bu kulüp, her zaman kazanmak için sahaya çıkar," ifadelerini kullandı.

Juventus’ta Spalletti’den Kenan Yıldız’a büyük övgü! “Biraz Kvaratskhelia, biraz Di Natale”

Basın toplantısının en dikkat çeken bölümü ise Spalletti'nin milli futbolcumuz Kenan Yıldız'a yönelik sözleri oldu. Genç yıldızın sahip olduğu potansiyeli öven İtalyan teknik adam, "Çalıştırdığım büyük oyuncuları düşündüğümde onda Kvaratskhelia'dan ve olağanüstü yeteneğe sahip bir diğer isim Di Natale'den bir şeyler var. Kenan hem karakteriyle hem de enerjisiyle takım arkadaşlarını olumlu yönde etkiliyor," dedi.

