Juventus’ta Spalletti’den Kenan Yıldız’a büyük övgü! “Biraz Kvaratskhelia, biraz Di Natale”

Turnuvanın ilk üç haftasında galibiyet alamayan Juventus'un hedeflerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Spalletti, "Matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece hiçbir kulvarda mücadeleyi bırakmayacağız. Üç günde bir maç oynamak bahane değil; bu kulüp, her zaman kazanmak için sahaya çıkar," ifadelerini kullandı.
Basın toplantısının en dikkat çeken bölümü ise Spalletti'nin milli futbolcumuz Kenan Yıldız'a yönelik sözleri oldu. Genç yıldızın sahip olduğu potansiyeli öven İtalyan teknik adam, "Çalıştırdığım büyük oyuncuları düşündüğümde onda Kvaratskhelia'dan ve olağanüstü yeteneğe sahip bir diğer isim Di Natale'den bir şeyler var. Kenan hem karakteriyle hem de enerjisiyle takım arkadaşlarını olumlu yönde etkiliyor," dedi.
