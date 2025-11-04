Juventus’ta Spalletti’den Kenan Yıldız’a büyük övgü! “Biraz Kvaratskhelia, biraz Di Natale”

Turnuvanın ilk üç haftasında galibiyet alamayan Juventus'un hedeflerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Spalletti, "Matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece hiçbir kulvarda mücadeleyi bırakmayacağız. Üç günde bir maç oynamak bahane değil; bu kulüp, her zaman kazanmak için sahaya çıkar," ifadelerini kullandı.