Ziraat Türkiye Kupası
2 Kasım Pazar hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? | BUGÜNKÜ MAÇLAR 2025

2 Kasım Pazar hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? | BUGÜNKÜ MAÇLAR 2025

Hafta sonu futbol şöleni tüm hızıyla sürerken, sporseverleri nefes kesen karşılaşmalar bekliyor. 2 Kasım Pazar günü; Süper Lig’den Premier Lig’e, Bundesliga’dan Serie A ve Ligue 1’e kadar dünyanın dört bir yanında kritik maçlar sahne alacak. Günün en çok konuşulan mücadelesi ise hiç şüphesiz Dolmabahçe’de oynanacak dev derbi olacak. Süper Lig’de Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, hem şampiyonluk yarışının şekillenmesi hem de ezeli rekabetin heyecanı için gözlerini bu maça çevirmiş durumda. Peki, 2 Kasım Pazar hangi maçlar var? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 07:31
2 Kasım Pazar hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? | BUGÜNKÜ MAÇLAR 2025

Hafta sonu, futbol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği dev bir mücadeleyle başlıyor. Süper Lig'de gözler bu kez İstanbul'da olacak. Beşiktaş, taraftar desteğini arkasına alarak Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Şampiyonluk yarışının en kritik randevularından biri olarak öne çıkan bu karşılaşmada alınacak 3 puan, zirvede kartların yeniden dağıtılması anlamına geliyor. Ayrıca, 1. Lig'den Premier Lig'e, La Liga'dan Serie A ve Ligue 1'e, Bundesliga'dan dünyanın dört bir yanına yayılmış dev karşılaşmalar bugün futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, 2 Kasım Pazar hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar...

2 Kasım hangi maçlar var?

Trendyol Süper Lig

14.30 Tümosan Konyaspor-Samsunspor (beIN Sports 2)

17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa (beIN Sports 2)

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig

13.30 İstanbulspor-Pendikspor (beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6)

13.30 Manisa FK-Amed SK (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

16.00 Boluspor-Bodrum FK (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

19.00 Van Spor-Sakaryaspor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

İngiltere Premier Lig

17.00 West Ham United-Newcastle United (beIN Sports 3)

19.30 Manchester City-Bournemouth (beIN Sports 3)

İspanya La Liga

16.00 Levante-Celta Vigo

18.15 Deportivo Alaves-Espanyol

20.30 Barcelona-Elche

23.00 Real Betis-Mallorca

İtalya Serie A

14.30 Hellas Verona-Inter

17.00 Torino-Pisa

17.00 Fiorentina-Lecce

20.00 Parma-Bologna

22.45 Milan-Roma

Fransa Ligue 1

17.00 Rennes-RC Strasbourg

19.15 Nantes-Metz

19.15 Lille-Angers

19.15 Lens-Lorient

19.15 Toulouse-Le Havre

22.45 Brest-Lyon

Almanya Bundesliga

17.30 Köln-Hamburg

19.30 Wolfsburg-Hoffenheim

ASpor CANLI YAYIN

