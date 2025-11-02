2 Kasım Pazar hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? | BUGÜNKÜ MAÇLAR 2025

Hafta sonu, futbol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği dev bir mücadeleyle başlıyor. Süper Lig'de gözler bu kez İstanbul'da olacak. Beşiktaş, taraftar desteğini arkasına alarak Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Şampiyonluk yarışının en kritik randevularından biri olarak öne çıkan bu karşılaşmada alınacak 3 puan, zirvede kartların yeniden dağıtılması anlamına geliyor. Ayrıca, 1. Lig'den Premier Lig'e, La Liga'dan Serie A ve Ligue 1'e, Bundesliga'dan dünyanın dört bir yanına yayılmış dev karşılaşmalar bugün futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, 2 Kasım Pazar hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar...
Trendyol Süper Lig
14.30 Tümosan Konyaspor-Samsunspor (beIN Sports 2)
17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa (beIN Sports 2)
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig
13.30 İstanbulspor-Pendikspor (beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6)
13.30 Manisa FK-Amed SK (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)
16.00 Boluspor-Bodrum FK (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)
19.00 Van Spor-Sakaryaspor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)
İngiltere Premier Lig
17.00 West Ham United-Newcastle United (beIN Sports 3)
19.30 Manchester City-Bournemouth (beIN Sports 3)
İspanya La Liga
16.00 Levante-Celta Vigo
18.15 Deportivo Alaves-Espanyol
20.30 Barcelona-Elche
23.00 Real Betis-Mallorca
İtalya Serie A
14.30 Hellas Verona-Inter
17.00 Torino-Pisa
17.00 Fiorentina-Lecce
20.00 Parma-Bologna
22.45 Milan-Roma
Fransa Ligue 1
17.00 Rennes-RC Strasbourg
19.15 Nantes-Metz
19.15 Lille-Angers
19.15 Lens-Lorient
19.15 Toulouse-Le Havre
22.45 Brest-Lyon
Almanya Bundesliga
17.30 Köln-Hamburg
19.30 Wolfsburg-Hoffenheim