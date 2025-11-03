Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım Pazartesi hangi maç hangi kanalda?

Futbol tutkunlarının heyecanla takip ettiği karşılaşmalar 3 Kasım Pazartesi günü devam ediyor Süper Lig'de üst ve alt sıraları yakından ilgilendiren maçların oynanacağı günde taraftarlar, "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Ayrıca, 1. Lig'den Premier Lig'e, La Liga'dan Serie A ve Ligue 1'e, Bundesliga'dan dünyanın dört bir yanına yayılmış dev karşılaşmalar bugün futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, 3 Kasım Pazartesi hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar...
Trendyol Süper Lig
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (beIN Sports 1)
20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (beIN Sports 2)
20.00 İkas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (beIN Sports 3)
Trendyol 1. Lig
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)
20.00 Esenler Erokspor-Arca Çorum FK (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)
İngiltere Premier Lig
23.00 Sunderland-Everton (beIN Sports 3)
İspanya La Liga
23.00 Real Oviedo-Osasuna (S Sport ve S Sport Plus)
İtalya Serie A
20.30 Sassuolo-Genoa (S Sport 2 ve S Sport Plus ve Tivibu Spor 1)
22.45 Lazio-Cagliari (S Sport 2 ve S Sport Plus ve Tivibu Spor 1)