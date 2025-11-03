CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım Pazartesi hangi maç hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım Pazartesi hangi maç hangi kanalda?

Dünya futbolunda tempo düşmüyor. 3 Kasım Pazartesi günü hem Türkiye’de hem de Avrupa’nın önemli liglerinde birbirinden kritik mücadeleler sahne alacak. Şampiyonluk hesaplarının yapıldığı, rekabetin doruğa ulaştığı bu karşılaşmalar futbol tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Öte yandan Premier Lig, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1’de de heyecan dolu maçlar futbol gündemine damga vuracak. Taraftarlar gün boyu, futbol şölenine doyacak. Peki, 3 Kasım Pazartesi hangi maçlar var? Bugünkü maçlar hangi kanalda? İşte, 3 Kasım Pazartesi oynanacak maçlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 07:28
Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım Pazartesi hangi maç hangi kanalda?

Futbol tutkunlarının heyecanla takip ettiği karşılaşmalar 3 Kasım Pazartesi günü devam ediyor Süper Lig'de üst ve alt sıraları yakından ilgilendiren maçların oynanacağı günde taraftarlar, "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Ayrıca, 1. Lig'den Premier Lig'e, La Liga'dan Serie A ve Ligue 1'e, Bundesliga'dan dünyanın dört bir yanına yayılmış dev karşılaşmalar bugün futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, 3 Kasım Pazartesi hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar...

3 Kasım hangi maçlar var?

Trendyol Süper Lig

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (beIN Sports 1)

20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (beIN Sports 2)

20.00 İkas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (beIN Sports 3)

Trendyol 1. Lig

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

20.00 Esenler Erokspor-Arca Çorum FK (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

İngiltere Premier Lig

23.00 Sunderland-Everton (beIN Sports 3)

İspanya La Liga

23.00 Real Oviedo-Osasuna (S Sport ve S Sport Plus)

İtalya Serie A

20.30 Sassuolo-Genoa (S Sport 2 ve S Sport Plus ve Tivibu Spor 1)

22.45 Lazio-Cagliari (S Sport 2 ve S Sport Plus ve Tivibu Spor 1)

