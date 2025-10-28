CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kahramanmaraşspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası heyecanı sürüyor! Kahramanmaraşspor - Ümraniyespor maçı CANLI izle

Kahramanmaraşspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası heyecanı sürüyor! Kahramanmaraşspor - Ümraniyespor maçı CANLI izle

Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor – Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur heyecanı devam ediyor. Bu turda TFF 3. Lig temsilcisi Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eminevim Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Kahramanmaraşspor – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 09:36 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 11:24
Kahramanmaraşspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası heyecanı sürüyor! Kahramanmaraşspor - Ümraniyespor maçı CANLI izle

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçları hız kesmeden devam ediyor. Birçok kişi, bugün oynanacak karşılaşmaların detaylarını merak ediyor. Özellikle, Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor - Eminevim Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı araştırılıyor. Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor - Eminevim Ümraniyespor maçı detayları haberimizde yer alıyor. Peki, Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor - Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Kahramanmaraşspor - Eminevim Ümraniyespor maçı canlı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde!

Kahramanmaraşspor-Ümraniyespor maçını takip etmek için tıklayınız.

KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR - EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kahramanmaraş Ümraniyespor karşılaşması 28 Ekim Salı günü (bugün) saat 13:30'da başlayacak.

KAHRAMANMARAŞSPOR - EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kahramanmaraşspor-Ümraniyespor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

KAHRAMANMARAŞSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

