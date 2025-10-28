CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? | 28 Ekim Salı oynanacak maçlar

Bugünkü maçlar ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? | 28 Ekim Salı oynanacak maçlar

Ziraat Türkiye Kupası heyecanının devam edeceği haftada 28 Ekim Salı "Hangi maçlar var?" sorusu araştırılıyor. Özellikle, günün dikkat çeken karşılaşmalarının yayın bilgileri merak ediliyor. Ayrıca, Avrupa’nın dev ligleri Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga’da maç olup olmadığı futbolseverler tarafından inceleniyor. Peki, bugünkü maçlar ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? İşte, 28 Ekim Salı günü oynanacak maçlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 08:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? | 28 Ekim Salı oynanacak maçlar

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Ziraat Türkiye Kupası heyecanı bu hafta da tüm hızıyla sürüyor. 28 Ekim Salı günü futbolseverlerin gündeminde, "Bugün hangi maçlar var?" sorusu öne çıkıyor. Günün dikkat çeken karşılaşmaları ve yayın bilgileri, maç keyfini kaçırmak istemeyen taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Sadece Türkiye Kupası değil, Avrupa futbolunun dev arenaları olan Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da da gözler oynanacak maçlarda. Haftanın yoğun fikstürü, futbolseverlere dolu dolu bir gün vaat ediyor. Peki, 28 Ekim Salı günü hangi maçlar oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte, günün maç programı ve futbolseverlerin kaçırmaması gereken karşılaşmaların detayları...

28 Ekim Salı bugün hangi maçlar oynanacak?

28 EKİM SALI HANGİ MAÇLAR VAR?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR

13.30 Kepez Spor-Sivasspor (A Spor)

13.30 Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor

13.30 Dersim Spor-Fethiyespor

13.30 Fatsa Belediyespor- Van Spor FK

13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Eminevim Ümraniyespor

15.30 52 Orduspor FK-SMS Grup Sarıyerspor (A Spor)

18.30 Sakaryaspor-Sultan Su İnegölspor (A Spor)

20.30 Kayserispor-Niğde Belediyesi Spor (A Spor)

İTALYA SERİE A

20.30 Lecce-Napoli (S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2)

22.45 Atalanta-Milan (S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2)

ASpor CANLI YAYIN

Üründül'den Tedesco'ya flaş eleştiri!
Kuruluş Orhan-REKLAM
DİĞER
Beşiktaş’ın kiralık gönderdiği oyuncuya kötü haber! U20 takımına gönderildi...
Balıkesir Sındırgı'da yıkılan binalar havadan görüntülendi
F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı
"Herkesin aklında 'Mourinho virüsü geri döner mi?' sorusu vardı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor maçı ne zaman? Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor maçı ne zaman? 08:45
"Herkesin aklında 'Mourinho virüsü geri döner mi?' sorusu vardı" "Herkesin aklında 'Mourinho virüsü geri döner mi?' sorusu vardı" 08:42
Lecce-Napoli maçı detayları! Lecce-Napoli maçı detayları! 07:43
Atalanta-Milan maçı detayları! Atalanta-Milan maçı detayları! 07:55
Bugünkü maçlar ne zaman ve hangi kanalda? 28 Ekim Bugünkü maçlar ne zaman ve hangi kanalda? 28 Ekim 08:16
Kepez Spor-Sivasspor maçı detayları! Kepez Spor-Sivasspor maçı detayları! 08:35
Daha Eski
Osimhen'dan olay paylaşım! Osimhen'dan olay paylaşım! 00:14
Anguissa için İstanbul derbisi! Anguissa için İstanbul derbisi! 00:14
Maçta kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon Maçta kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon 00:14
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:14
F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı 00:14
Tedesco'dan flaş Beşiktaş sözleri! Tedesco'dan flaş Beşiktaş sözleri! 00:14