Bugünkü maçlar ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? | 28 Ekim Salı oynanacak maçlar

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Ziraat Türkiye Kupası heyecanı bu hafta da tüm hızıyla sürüyor. 28 Ekim Salı günü futbolseverlerin gündeminde, "Bugün hangi maçlar var?" sorusu öne çıkıyor. Günün dikkat çeken karşılaşmaları ve yayın bilgileri, maç keyfini kaçırmak istemeyen taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Sadece Türkiye Kupası değil, Avrupa futbolunun dev arenaları olan Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da da gözler oynanacak maçlarda. Haftanın yoğun fikstürü, futbolseverlere dolu dolu bir gün vaat ediyor. Peki, 28 Ekim Salı günü hangi maçlar oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte, günün maç programı ve futbolseverlerin kaçırmaması gereken karşılaşmaların detayları...

28 EKİM SALI HANGİ MAÇLAR VAR?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR

13.30 Kepez Spor-Sivasspor (A Spor)

13.30 Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor

13.30 Dersim Spor-Fethiyespor

13.30 Fatsa Belediyespor- Van Spor FK

13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Eminevim Ümraniyespor

15.30 52 Orduspor FK-SMS Grup Sarıyerspor (A Spor)

18.30 Sakaryaspor-Sultan Su İnegölspor (A Spor)

20.30 Kayserispor-Niğde Belediyesi Spor (A Spor)

İTALYA SERİE A

20.30 Lecce-Napoli (S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2)

22.45 Atalanta-Milan (S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2)