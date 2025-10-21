Yunus Emre Konak’tan harika röveşata!

U21 Premier Lig Kupası'nda Brentford U21 takımı, Luton Town U21'e konuk oldu. Mücadeleye ise Türk futbolseverleri gururlandıran bir an damga vurdu. Brentford forması giyen Ümit Milli oyuncumuz Yunus Emre Konak, karşılaşmanın 55. dakikasında sahneye çıktı.
Ceza sahasında havadan gelen topa müthiş bir röveşata vuruşu yapan Konak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 5-1 öne geçirdi.
İŞTE O GOL
Airborne Konak ✈️ pic.twitter.com/sIGPwRp0xo— Brentford Academy (@BrentfordFCPDP) October 21, 2025