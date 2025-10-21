CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Yunus Emre Konak’tan harika röveşata!

Yunus Emre Konak’tan harika röveşata!

Brentford U21 takımının Luton Town U21 deplasmanındaki galibiyetine Ümit Milli futbolcumuz Yunus Emre Konak damga vurdu. Genç oyuncu, ceza sahasında attığı muhteşem röveşata golüyle alkış topladı. İşte o gol...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 01:20
Yunus Emre Konak’tan harika röveşata!

U21 Premier Lig Kupası'nda Brentford U21 takımı, Luton Town U21'e konuk oldu. Mücadeleye ise Türk futbolseverleri gururlandıran bir an damga vurdu. Brentford forması giyen Ümit Milli oyuncumuz Yunus Emre Konak, karşılaşmanın 55. dakikasında sahneye çıktı.

Ceza sahasında havadan gelen topa müthiş bir röveşata vuruşu yapan Konak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 5-1 öne geçirdi.

İŞTE O GOL

