Altay lider olan Karşıyaka'yı yenerek evinde ilk kez kazanmanın peşinde!

Altay lider olan Karşıyaka'yı yenerek evinde ilk kez kazanmanın peşinde!

Lig 4. Grup’ta Tire 2021 FK’yı son dakika golüyle 2-1 yenen Altay, ilk galibiyetini alarak düşme potasından çıktı. 5 puana yükselen siyah-beyazlılar, pazar günü evinde oynayacağı Karşıyaka derbisi öncesi moral depoladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 12:06
Altay lider olan Karşıyaka'yı yenerek evinde ilk kez kazanmanın peşinde!

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Tire 2021 FK'yı son dakika golüyle 2-1 yenmeyi başaran Altay ilk galibiyetiyle düşme potasından çıktı. 5 puana yükselen siyah-beyazlılar, pazar günü evinde oynayacağı Karşıyaka derbisi öncesi büyük moral depoladı. Rakiplerinin puanlar kaybettiği haftayı çok iyi değerlendiren Altay, liderlik koltuğunda oturan Karşıyaka'yı da yenerek evinde ilk kez kazanmanın hesaplarını yapmaya başladı. İç sahada şu ana kadar 3 maça çıkan Altay, taraftarı önünde 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Altay topladığı 5 puanın 4'ünü deplasmanlarda aldı. Teknik direktör Yusuf Şimşek çıkışa geçip bir an önce alt sıralardan kurtulacaklarını belirterek, takımına çok güvendiğini dile getirdi.

