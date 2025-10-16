Bayern Münih - Juventus maçı canlı izle | Bayern Münih - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Juventus ile kozlarını paylaşacak. İlk maçında, deplasmanda Barcelona'ya 7-1 gibi ağır bir yenilgiye uğrayan ve sezona kötü başlayan ev sahibi, son Bundesliga maçında deplasmanda Wolfsburg'u 3-1'le geçerek moral depoladı. Juventus ise evinde Benfica'yı 2-1'lik geri dönüşle yenerek açılışı yaptı. Son Serie A maçında da Como'yu 2-0'la mağlup ederek formunu zirveye taşıdı. Peki Bayern Münih - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BAYERN MUNIH - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica - Arsenal maçı 16 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmada Slovak hakem Miriama Bočková düdük çalacak. Bočková'nın yardımcılıklarını Miroslava Pastoreková ve Martina Ukropova üstlenirken VAR koltuğunda ise Michal Očenáš oturacak.