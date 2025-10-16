CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Bayern Münih - Juventus maçı canlı izle | Bayern Münih - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih - Juventus maçı canlı izle | Bayern Münih - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele, Bayern Münih - Juventus karşılaşmasıyla devam ediyor. Bayern Münih lig aşamasında 16. sırada yer alırken Juventus ise 6. konumda ve zirve yarışına katılma peşinde. Alman ev sahibinin Münih'te oynayacağı karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Peki Bayern Münih - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 11:33
Bayern Münih - Juventus maçı canlı izle | Bayern Münih - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Juventus ile kozlarını paylaşacak. İlk maçında, deplasmanda Barcelona'ya 7-1 gibi ağır bir yenilgiye uğrayan ve sezona kötü başlayan ev sahibi, son Bundesliga maçında deplasmanda Wolfsburg'u 3-1'le geçerek moral depoladı. Juventus ise evinde Benfica'yı 2-1'lik geri dönüşle yenerek açılışı yaptı. Son Serie A maçında da Como'yu 2-0'la mağlup ederek formunu zirveye taşıdı. Peki Bayern Münih - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BAYERN MUNIH - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica - Arsenal maçı 16 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmada Slovak hakem Miriama Bočková düdük çalacak. Bočková'nın yardımcılıklarını Miroslava Pastoreková ve Martina Ukropova üstlenirken VAR koltuğunda ise Michal Očenáš oturacak.

