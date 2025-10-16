Arda Güler: Kaleye bile geçerim

Milli Futbol Takımımız ve Real Madrid'in başarılı futbolcusu Arda Güler, Fransa'nın ünlü gazetesi L'Equipe'e özel bir röportaj verdi. Arda Güler, "Dünyanın en büyük kulübüne geldiğimi biliyordum ama ilk antrenmandan itibaren burada oynayacak kalitemin farkına vardım. Juni Calafat bana transfer öncesi açıkça 'Modric ve Kroos sonrası dönemin bir parçası olacaksın' dedi. İlk yıl zor geçecekti, bunu da biliyordum" dedi. Xabi Alonso'ya çok saygı duyduğunu kaydeden Arda, "Xabi Alonso bana 'Sen içgüdüsel bir oyuncusun, sahada bir savaşçısın' dedi. Onun futbolunda rakip yarı alanda bire bir mücadele çok önemli. Agresif bir karakter istiyor. Ben de ona tamamen güveniyorum. Eğer bir gün bana kaleci ol derse, eldiven alırım" diye konuştu.