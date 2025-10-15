CANLI SKOR ANA SAYFA
Valerenga - Wolfsburg maçı CANLI İZLE | Valerenga - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2.haftasında Valerenga, Wolfsburg'u ağırlayacak. Valerenga lig aşamasında 17. sırada yer alırken Wolfsburg 4. konumda ve zirveyi zorlayan ekipler arasında bulunuyor. İlk haftada Manchester United'a 1-0 yenilerek kötü bir başlangıç yapan ev sahibinin yanı sıra Wolfsburg ise evinde Paris Saint-Germain'i 4-0'la ezerek hücum gücünü sergiledi. Peki Valerenga - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 09:45
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 2. hafta maçlarıyla sürüyor. Oslo merkezli Valerenga, Wolfsburg ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta umduğunu bulamayan ev sahibi, bu kez taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Valerenga - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

VALERENGA - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Valerenga - Wolfsburg maçı 15 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak. İspanyol hakem Marta Huerta De Aza'nın düdük çalacağı karşılaşmada Aza'nın yardımcılıklarını Guadalupe Porras Ayuso ve Iragartze Fernández Esesúmaga yapacak.

