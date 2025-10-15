Çekya Milli Futbol Takımı'nda Ivan Hasek dönemi sona erdi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Çekya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Ivan Hasek'in görevine son verildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 17:14
Çekya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Ivan Hasek'in görevine son verildi.

Çekya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 62 yaşındaki Çek teknik adamla yolların ayrıldığı belirtildi.

Ocak 2024'te ikinci kez takımın başına geçen Hasek, Çekya ile 21 maçta 11 galibiyet, 5'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Hasek yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda 7 maçta 13 puan toplayan Çekya, Hırvatistan'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Grupta son olarak Faroe Adaları deplasmanına çıkan Çekya, rakibine 2-1 yenilmişti.

