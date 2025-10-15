2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantilediler! İşte o ülkelerin listesi

A Milli Takım'ımız, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda son olarak sahasında Gürcistan'ı konuk etti. Ay-yıldızlılar sahadan 4-1'lik net bir skorla galip ayrıldı.
Milliler bu maçın ardından Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 9 puanla 2. sırada bulunuyor. Bizim Çocuklar'ın grubunda İspanya 12 puanla lider konumda yer alıyor.
A Milli Takım'ın, Dünya Kupası biletini alma heyecanı nefesleri keserken dünyanın dört bir yanından dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak dev turnuvaya katılımı kesinleşen ülke sayısı 28'e yükseldi.
İngiltere, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili, Senegal, Katar, Güney Afrika, Yeşil Burun Adaları, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana şu ana kadar Dünya Kupası'nda yer almayı garantileyen takımlar oldu.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek. Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.