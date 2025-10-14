CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İrlanda Ermenistan maçı izle | İrlanda Cumhuriyeti - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

İrlanda Ermenistan maçı izle | İrlanda Cumhuriyeti - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

İrlanda, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'ndaki dördüncü maçında Ermenistan'ı konuk edecek. Aviva'da oynanacak karşılaşmada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. İki takımın da mutlak 3 puan hedefiyle oynayacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki İrlanda Cumhuriyeti - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 11:37
İrlanda Ermenistan maçı izle | İrlanda Cumhuriyeti - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

İrlanda Cumhuriyeti - Ermenistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026 Dünya Kupası Elemeleri, F Grubu'nda İrlanda Cumhuriyeti - Ermenistan karşılaşmasıyla devam ediyor. Ev sahibi takım son maçında Portekiz'e 1-0 yenilirken Ermenistan'ın ise bu bölümdeki tek başarısı, geçen ay İrlanda'yı 2-1 yenmesi oldu. Benoit Bastien'in düdük çalacağı karşılaşmanın yayın bigileri ve muhtemel 11'lerini sizler için derledik.

İRLANDA CUMHURİYETİ - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İrlanda - Ermenistan maçı 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

İrlanda - Ermenistan maçı detayları

İRLANDA - ERMENİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İrlanda: Kelleher; O'Brien, Collins, O'Shea; Coleman, Smallbone, Molumby, Manning; Ogbene, Johnston; Parrott

Ermenistan: Avagyan; Muradyan, Harutyunyan, Piloyan; Hovhannisyan, Iwu, Spertsyan, Tiknizyan; Serobyan, Barseğyan, Zelarayan

