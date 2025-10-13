CANLI SKOR ANA SAYFA
Berke Özer için öngörülen ceza ortaya çıktı!

Berke Özer için öngörülen ceza ortaya çıktı!

Berke Özer'in A Milli Takım kampından ayrılması infial yaratmıştı. TFF, milli kalecinin izinsiz olarak kamptan ayrıldığını belirtirken, 25 yaşındaki kaleci bunu yalanlamıştı. Peki Berke Özer ne ceza alacak? Talimatlar Berke Özer'in olası cezası için ne diyor? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 09:42
Berke Özer için öngörülen ceza ortaya çıktı!

Yaz döneminde Eyüpspor'dan Fransız ekibi Lille'e transfer olan Berke Özer, Bulgaristan maçı sonrası A Milli Takım kampından ayrılarak flaş bir hamle yapmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan TFF, Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrıldığını bildirmiş ve "Bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullanmıştı.

TEKNİK EKİPTEN İZİN ALDIĞINI AÇIKLADI

TFF'nin açıklamasına kısa bir süre sonra cevap veren Berke Özer ise federasyonu yalanlamış ve teknik ve idari ekibin izni doğrultusunda kamptan ayrıldığını duyurmuştu. Yaşanan sıcak gelişmelerin ardından 25 yaşındaki file bekçisini bekleyen ceza ortaya çıktı.

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR?

NTV Spor'un servis ettiği habere göre Berke Özer'in Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan "Milli müsabakaya katılmamak" maddesinden PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.

İlgili maddede "Haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır" ifadesi yer alıyor.

Berke Özer bu maddeden ceza alır ve TFF bunu FIFA'ya iletirse bu kez FIFA Disiplin Kurulu cezanın uluslararası boyutta olup olmadığına karar verecek.

SON DAKİKA
