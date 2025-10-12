Zinedine Zidane’dan net mesaj: Hedefim Fransa Milli Takımı’nı çalıştırmak!

İtalya'da düzenlenen bir spor festivalinde konuşan Zinedine Zidane, gelecekte Fransa Millî Takımı'nın teknik direktörü olmayı hedeflediğini açıkladı.

Fransa'da Didier Deschamps 2026 Dünya Kupası'nın ardından görevini bırakacağını açıklamıştı. Kamuoyunda onun doğal halefi olarak görülen isim ise Zinedine Zidane. Hem futbolculuk döneminde Fransız halkının sevgilisi olan hem de Real Madrid'de üç kez üst üste Şampiyonlar Ligi kazanan bir teknik direktör olarak büyük saygı gören Zidane, tüm kriterleri karşılıyor. Ancak bu durum henüz resmiyet kazanmadı ve Deschamps'ın son turnuvası tamamlanmadan açıklanması beklenmiyor.

Şu anda herhangi bir kulüpte görev almayan Zidane, boş zamanını çeşitli projelere ayırıyor. Geçtiğimiz dönemde Kings League ile iş birliği yapan efsane futbolcu, bu kez İtalya'nın Trento kentinde düzenlenen bir spor festivaline katıldı. Juventus döneminden dolayı İtalya'da hala büyük saygı gören Zidane, burada mesleki geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HEDEFLERİMDEN BİRİ FRANSA MİLL, TAKIMI'NI ÇALIŞTIRMAK"

Sahneye çıkan Zidane, geleceğe dair planlarını net bir şekilde dile getirdi: "Tekrar teknik direktörlük yapacağım. Juventus mu? Neden olmadığını bilmiyorum ama o kulüp her zaman kalbimde, bana çok şey kattı. Gelecekte ne olur bilemem ama hedeflerimden biri Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmak. Göreceğiz."