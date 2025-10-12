CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Zinedine Zidane’dan net mesaj: Hedefim Fransa Milli Takımı’nı çalıştırmak!

Zinedine Zidane’dan net mesaj: Hedefim Fransa Milli Takımı’nı çalıştırmak!

İtalya’da katıldığı bir spor festivalinde konuşan Zinedine Zidane, gelecekte Fransa Milli Takımı’nın teknik direktörü olmayı hedeflediğini açıkça dile getirdi. Deschamps’ın 2026 Dünya Kupası sonrası görevi bırakması beklenirken Zizou’nun bu açıklaması “bayrağı devralmaya hazır” yorumlarını beraberinde getirdi. İşte Zidane'ın açıklamaları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 16:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zinedine Zidane’dan net mesaj: Hedefim Fransa Milli Takımı’nı çalıştırmak!

İtalya'da düzenlenen bir spor festivalinde konuşan Zinedine Zidane, gelecekte Fransa Millî Takımı'nın teknik direktörü olmayı hedeflediğini açıkladı.

Fransa'da Didier Deschamps 2026 Dünya Kupası'nın ardından görevini bırakacağını açıklamıştı. Kamuoyunda onun doğal halefi olarak görülen isim ise Zinedine Zidane. Hem futbolculuk döneminde Fransız halkının sevgilisi olan hem de Real Madrid'de üç kez üst üste Şampiyonlar Ligi kazanan bir teknik direktör olarak büyük saygı gören Zidane, tüm kriterleri karşılıyor. Ancak bu durum henüz resmiyet kazanmadı ve Deschamps'ın son turnuvası tamamlanmadan açıklanması beklenmiyor.

Şu anda herhangi bir kulüpte görev almayan Zidane, boş zamanını çeşitli projelere ayırıyor. Geçtiğimiz dönemde Kings League ile iş birliği yapan efsane futbolcu, bu kez İtalya'nın Trento kentinde düzenlenen bir spor festivaline katıldı. Juventus döneminden dolayı İtalya'da hala büyük saygı gören Zidane, burada mesleki geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HEDEFLERİMDEN BİRİ FRANSA MİLL, TAKIMI'NI ÇALIŞTIRMAK"

Sahneye çıkan Zidane, geleceğe dair planlarını net bir şekilde dile getirdi: "Tekrar teknik direktörlük yapacağım. Juventus mu? Neden olmadığını bilmiyorum ama o kulüp her zaman kalbimde, bana çok şey kattı. Gelecekte ne olur bilemem ama hedeflerimden biri Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmak. Göreceğiz."

F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer!
F.Bahçe'den Beşiktaş'ın yıldızına kanca!
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Deniz üzerine 3. havalimanını Trabzon'a yapacağız! İsrail'e uyarı muhalefete sert tepki...
G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye!
TFF'den flaş Berke Özer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Estoril'de Toprak ikinci sırada! Estoril'de Toprak ikinci sırada! 16:43
F.Bahçe lige galibiyetle başladı! F.Bahçe lige galibiyetle başladı! 16:30
Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! 16:28
A. Efes rahat kazandı! A. Efes rahat kazandı! 16:00
F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! 15:59
Mandıralı'dan taraftara çağrı! Mandıralı'dan taraftara çağrı! 15:56
Daha Eski
Manzi Dünya Supersport şampiyonu oldu! Manzi Dünya Supersport şampiyonu oldu! 15:49
G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! 15:47
F.Bahçe Alper Yemeniciler ile yollarını ayırdı F.Bahçe Alper Yemeniciler ile yollarını ayırdı 15:47
Djalovic: Çalışarak daha iyi... Djalovic: Çalışarak daha iyi... 15:45
Sakaryaspor'da aday çıkmadı! Başkan Kıratlı göreve devam edecek Sakaryaspor'da aday çıkmadı! Başkan Kıratlı göreve devam edecek 15:31
Trabzonspor'da yoğun tempo Trabzonspor'da yoğun tempo 15:24